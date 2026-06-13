Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays

Los Angelinos de Los Ángeles sobrevivieron a una novena entrada de máxima presión y derrotaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay, en un juego que parecía controlado por los locales, pero que terminó resolviéndose con las bases llenas y el empate a un batazo de distancia.

Trey Mancini dio el impulso inicial con un triple de dos carreras, mientras que el novato Sam Aldegheri cumplió desde la lomita con cinco entradas sólidas para encaminar el triunfo angelino.

Angelinos pegan primero y toman ventaja temprana

La ofensiva de Los Ángeles respondió desde el arranque con el batazo de Mancini, que produjo dos carreras y permitió a los Angelinos jugar con ventaja durante gran parte de la noche.

El ataque local logró hacer daño ante Shane McClanahan, quien permitió cuatro carreras y ocho imparables en cuatro entradas, aunque también consiguió siete ponches.

Con ese respaldo, Aldegheri pudo trabajar con mayor margen. El abridor dejó su marca en 2-1 luego de permitir dos carreras, una de ellas limpia, y tres hits, además de otorgar tres bases por bolas.

Aldegheri controla a Tampa Bay

Después de la primera entrada, Aldegheri retiró a 10 bateadores consecutivos antes de conceder pasaporte a Chandler Simpson para abrir el quinto episodio.

El zurdo logró ponchar al cubano Yandy Díaz, pero el mexicano Jonathan Aranda respondió con un sencillo al jardín izquierdo que recortó la diferencia a 4-2.

La amenaza de Tampa Bay terminó cuando Junior Caminero bateó para una doble matanza, permitiendo que los Angelinos conservaran la ventaja en un momento clave del encuentro.

Zeferjahn apaga el incendio con bases llenas

El cierre del partido tuvo dramatismo total. Aranda volvió a aparecer en la novena entrada con un sencillo productor ante Mitch Farris para acercar a los Rays 4-3 y dejar el juego al rojo vivo.

Con dos corredores en base y dos outs, Ryan Zeferjahn entró al relevo, pero comenzó con una base por bolas en cuatro lanzamientos a Caminero, llenando las almohadillas.

Con el empate en tercera y la ventaja potencial en circulación, Zeferjahn enfrentó a Cedric Mullins y lo ponchó en cuenta de 2-2 para firmar su segundo salvamento de la temporada.

El resultado significó la tercera victoria consecutiva para los Angelinos, que volvieron a apoyarse en su ofensiva temprana y en un bullpen que, pese al susto final, logró preservar la ventaja.

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