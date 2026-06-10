Irán amenaza con retirarse de partidos del Mundial FIFA™

A un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la selección de Irán advirtió que podría abandonar los encuentros que dispute en territorio estadounidense si durante los partidos se registran protestas o manifestaciones políticas en su contra.

La postura fue fijada por autoridades deportivas iraníes en medio del contexto político que mantiene enfrentados a Teherán y Washington, una situación que también ha impactado la logística del combinado asiático de cara a la justa mundialista.

“Hemos informado a FIFA de que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios”, declaró Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán.

Además de las advertencias sobre posibles manifestaciones, la federación iraní exigió que en los estadios únicamente sea reconocida la bandera oficial de la República Islámica.

Los dirigentes iraníes rechazaron la presencia de la antigua bandera persa con el símbolo del león y el sol, utilizada por sectores opositores al actual gobierno.

“El equipo también abandonaría el campo en tales casos”, señalaron representantes de la federación.

La exigencia fue comunicada a FIFA como parte de una serie de preocupaciones expresadas por la delegación iraní antes de su debut mundialista.

Restricciones migratorias marcaron la preparación

Cabe señalar que la tensión entre ambos países ya había impactado la preparación de Irán para el torneo.

La selección denunció semanas atrás un “trato discriminatorio” luego de que parte de su delegación enfrentara problemas para obtener visas de ingreso a Estados Unidos.

Como consecuencia, el equipo trasladó su centro de operaciones a Tijuana, en territorio mexicano, desde donde viajará únicamente para disputar sus encuentros mundialistas y regresará después de cada compromiso.

La decisión se produjo tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades estadounidenses a integrantes de la representación iraní.

Debutará ante Nueva Zelanda

Irán forma parte del Grupo G y debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en el estadio de Los Ángeles.

Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, mientras que cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

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