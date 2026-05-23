América Femenil conquista la Concacaf tras vencer a Washington

América Femenil firmó una noche histórica al vencer 5-3 al Washington Spirit y proclamarse campeón de la Copa de Campeonas de la Concacaf, en una final intensa, cambiante y marcada por la respuesta ofensiva de las Águilas en los minutos decisivos.

El equipo mexicano supo reponerse después de perder una ventaja de dos goles y terminó imponiéndose con anotaciones de Irene Guerrero y Scarlett Camberos en el tramo final del partido.

América pega primero con Aviléz y Geyse

Las Águilas tomaron ventaja al minuto 22, cuando Aylín Aviléz empujó el balón a la red tras un pase de Scarlett Camberos, quien comenzó a marcar diferencia desde el primer tiempo.

El dominio azulcrema se amplió apenas cinco minutos después, cuando Geyse apareció dentro del área para poner el 2-0 y encaminar momentáneamente la final para el conjunto mexicano.

Sin embargo, Washington Spirit reaccionó antes del descanso con un disparo de larga distancia de Sofia Cantore, quien recortó la diferencia y devolvió al club estadounidense al partido.

Washington Spirit reacciona y cambia la final

El inicio del segundo tiempo modificó por completo el desarrollo del encuentro.

Rosemonde Kouassi empató el marcador apenas 35 segundos después de la reanudación y más tarde, al minuto 58, volvió a aparecer con una definición elevada para firmar su doblete y poner al Spirit arriba 3-2.

Con esos goles, Kouassi cerró el torneo como máxima anotadora, con seis tantos, y parecía poner contra las cuerdas al América.

Pero la respuesta azulcrema llegó rápido.

Geyse rescata a las Águilas antes del cierre dramático

Al minuto 61, Geyse aprovechó un error de la portera Sandy MacIver para marcar su segundo gol de la noche y devolver el empate al marcador.

El 3-3 abrió una nueva etapa en la final, con América retomando confianza y Washington buscando sostener el ritmo tras su remontada parcial.

El momento decisivo llegó al minuto 79, cuando Irene Guerrero remató desde la frontal del área y colocó el balón en la esquina inferior derecha, nuevamente tras asistencia de Camberos.

Scarlett Camberos firma una final de figura

La capitana azulcrema completó una actuación determinante al anotar en el tiempo de compensación el gol que selló el 5-3.

Camberos terminó la final con un gol y dos asistencias, números que la llevaron a ser elegida como la mejor jugadora del partido.

Su participación resultó clave en los momentos más importantes: asistió en el primer gol, participó en la jugada del tanto de la ventaja y cerró la noche con la anotación definitiva.

América logra un título internacional histórico

Con este resultado, América Femenil conquistó la segunda edición de la Copa de Campeonas de la Concacaf y consiguió uno de los triunfos más importantes en su historia.

El camino al título incluyó una victoria 4-1 sobre Gotham en semifinales, mientras Washington Spirit llegó a la final tras vencer 1-0 a Pachuca.

En el partido por el tercer lugar, Pachuca derrotó 3-0 a Gotham, completando una jornada relevante para los clubes mexicanos dentro del torneo regional.

Tras el partido, Kate Wiesner, jugadora del Washington Spirit, destacó la capacidad de reacción de su equipo pese al resultado final.

“Obviamente, el resultado duele un poco, pero el esfuerzo del equipo fue increíble: estar dos goles abajo y regresar para empatar”, comentó.

“Creo que hoy mostramos mucha resiliencia, que es lo que queremos que forme parte de nuestro ADN como Spirit. Y estoy muy orgullosa de la lucha que dimos”.

América, por su parte, cerró la final con contundencia y carácter, confirmando el gran momento de su proyecto femenil y sumando un campeonato internacional que fortalece el crecimiento de la Liga MX Femenil en la región.

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