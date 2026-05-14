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Deportes

Rayadas y Tigres, las ‘dueñas’ de la final en la Liga MX Femenil

De 2018 a la fecha, clubes regios ligan 9 años con presencia en la final de la Liga MX Femenil; este jueves Monterrey recibe al América

  • 14
  • Mayo
    2026

El futbol regio femenil profesional acapara los reflectores en su circuito, al grado de ligar nueve años disputando la Gran Final de la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Sí, del 2018 a la fecha, Rayadas o Tigres Femenil, o ambas, mínimo disputan una serie por el título por año, las cuales han traído como consecuencia títulos o subcampeonatos.

Y este 2026 no es la excepción, ya que este jueves el Monterrey jugará la ida de la final al recibir al América en el “Gigante de Acero” a las 21:10 horas.

La Vuelta será el domingo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. La Pandilla va en busca de su quinto galardón, y las Águilas van por el tercero.

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Ficha

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Liguilla - La Final
Juego de ida - Hoy
Rayadas vs. América
“Gigante de Acero”
21:10 horas
Canal Nueve y TUDN

Día de medios

Amandine Miquel, directora técnica de las Rayadas, junto a Paola Manrique, Lucía García y Valeria del Campo, jugadoras albiazules, atendieron ayer miércoles por la tarde a los medios de comunicación, previo al partido de ida que se disputará este jueves en el “Gigante de Acero”.

La directora técnica albiazul habló sobre su sentir al disputar su primera final en su primer torneo en México, además de cómo ve al equipo, e invitó a la afición a apoyar al Monterrey.

Amandine reconoció el esfuerzo hecho por todo el equipo, desde las jugadoras hasta el staff.

“Queríamos llegar lo más lejos posible, estamos muy contentas de lo que hemos hecho, tanto el grupo de jugadoras como el grupo de staff que nos ayuda a trabajar bien”, comentó la directora técnica del Monterrey.

Amanda pidió a la afición apoyar al equipo en la Casa Rayada.

“Me gustaría que la afición de Monterrey y toda nuestra gente venga al estadio a apoyar al equipo. Primero por el gran torneo que hemos hecho, y aparte para ayudarnos a sacar la ventaja en casa”, expresó.

Amandine dirigirá su primera final con Rayadas en su primer torneo dirigido, un logro que comparte con Eva Espejo y Amelia Valverde.

“Estoy muy contenta de tener la oportunidad de jugar la final en mi primer torneo, pero es más importante el esfuerzo colectivo que se hizo para llegar aquí”, expresó.


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