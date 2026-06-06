Andreeva conquista Roland Garros y estrena palmarés de Grand Slam

La rusa Mirra Andreeva alcanzó el mayor logro de su carrera al proclamarse campeona de Roland Garros, tras imponerse en la final a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego.

Con apenas 19 años, la tenista siberiana levantó su primer trofeo de Grand Slam y se convirtió en la primera jugadora rusa en conquistar el torneo parisino desde que Maria Sharapova lo consiguió en 2014.

"Mirra Andreeva"



Porque venció por 6-3 y 6-2 a Maja Chwalinska y se consagró campeona de Roland Garros por primera vez. Tiene 19 años, es millonaria y ya tiene un Grand Slam y vos no podés ni llegar a final de mes con más de 30 años, pedazo de fracasado. pic.twitter.com/accmP5Pmlx — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 6, 2026

Además, Andreeva se consolidó como la campeona más joven del certamen desde 1992, cuando Monica Seles obtuvo su tercer título en la arcilla francesa.

Una temporada de consolidación

La actual número ocho del ranking mundial, entrenada por la española Conchita Martínez, confirmó en París el excelente nivel que ha mostrado a lo largo de la temporada.

La rusa llega a su primer Grand Slam después de acumular 36 victorias en el año, la mayor cantidad en el circuito femenino, además de registrar 23 triunfos sobre tierra batida, superficie en la que apenas ha sufrido tres derrotas.

Gracias a este resultado, Andreeva quedará muy cerca de ingresar al grupo de las cinco mejores jugadoras del mundo.

Fin al sueño d e Chwalinska

La final también marcó el cierre de una histórica participación de Chwalinska, quien llegó al torneo desde la fase previa y se convirtió en la primera jugadora en alcanzar el partido por el título en Roland Garros tras iniciar el certamen desde la clasificación.

La polaca, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial, sorprendió durante todo el torneo gracias a un estilo de juego ofensivo que le permitió eliminar a varias favoritas y firmar la mejor actuación de su carrera.

Sin embargo, la consistencia y potencia de Andreeva terminaron imponiéndose en una final que comenzó equilibrada, pero que cambió de rumbo cuando la rusa tomó el control del encuentro y encadenó una racha de nueve juegos consecutivos.

La madurez que la llevó al título

La conquista representa la culminación de una notable evolución deportiva para Andreeva.

Hace dos años alcanzó las semifinales del torneo, pero entonces no logró dar el paso definitivo hacia la final.

Desde entonces ha consolidado su crecimiento con resultados destacados, entre ellos el título en Linz, la final en Madrid, las semifinales en Stuttgart y los cuartos de final en Roma.

Al concretar el último punto de la final, la joven rusa cayó de rodillas sobre la arcilla parisina para celebrar el primer Grand Slam de una carrera que apunta a convertirse en una de las más importantes del tenis femenino en los próximos años.

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