Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HKJ_Bds_XX_0_A_As_N2_E_6a2e1e6dc7
Deportes

Andreeva conquista Roland Garros y estrena palmarés de Grand Slam

La rusa de 19 años Mirra Andreeva derrotó a Maja Chwalinska en la final y se convirtió en la campeona más joven del torneo desde 1992

  • 06
  • Junio
    2026

La rusa Mirra Andreeva alcanzó el mayor logro de su carrera al proclamarse campeona de Roland Garros, tras imponerse en la final a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego.

Con apenas 19 años, la tenista siberiana levantó su primer trofeo de Grand Slam y se convirtió en la primera jugadora rusa en conquistar el torneo parisino desde que Maria Sharapova lo consiguió en 2014.

Además, Andreeva se consolidó como la campeona más joven del certamen desde 1992, cuando Monica Seles obtuvo su tercer título en la arcilla francesa.

Una temporada de consolidación

La actual número ocho del ranking mundial, entrenada por la española Conchita Martínez, confirmó en París el excelente nivel que ha mostrado a lo largo de la temporada.

La rusa llega a su primer Grand Slam después de acumular 36 victorias en el año, la mayor cantidad en el circuito femenino, además de registrar 23 triunfos sobre tierra batida, superficie en la que apenas ha sufrido tres derrotas.

HKJBdseWoAA3zQs.jpeg

Gracias a este resultado, Andreeva quedará muy cerca de ingresar al grupo de las cinco mejores jugadoras del mundo.

Fin al sueño de Chwalinska

La final también marcó el cierre de una histórica participación de Chwalinska, quien llegó al torneo desde la fase previa y se convirtió en la primera jugadora en alcanzar el partido por el título en Roland Garros tras iniciar el certamen desde la clasificación.

La polaca, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial, sorprendió durante todo el torneo gracias a un estilo de juego ofensivo que le permitió eliminar a varias favoritas y firmar la mejor actuación de su carrera.

HKI3L87XUAAxKwq.jpeg

Sin embargo, la consistencia y potencia de Andreeva terminaron imponiéndose en una final que comenzó equilibrada, pero que cambió de rumbo cuando la rusa tomó el control del encuentro y encadenó una racha de nueve juegos consecutivos.

La madurez que la llevó al título

La conquista representa la culminación de una notable evolución deportiva para Andreeva.

Hace dos años alcanzó las semifinales del torneo, pero entonces no logró dar el paso definitivo hacia la final.

Desde entonces ha consolidado su crecimiento con resultados destacados, entre ellos el título en Linz, la final en Madrid, las semifinales en Stuttgart y los cuartos de final en Roma.

Al concretar el último punto de la final, la joven rusa cayó de rodillas sobre la arcilla parisina para celebrar el primer Grand Slam de una carrera que apunta a convertirse en una de las más importantes del tenis femenino en los próximos años.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_06_07_001453_1ceab9ff35
Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene invicto profesional
Alemania_855ffe4cf1
EUA cae ante Alemania en su último amistoso previo al Mundial
HKK_3_Uq_IWIA_Aoqq_C_e5ccaf3ae4
Fortalece Tigres buena relación con Federación Japonesa de Fútbol
publicidad

Últimas Noticias

ine_llama_candidatos_respetar_resultados_eleccion_f231eef8dd
INE llama a partidos a privilegiar el 'juego limpio' en elección
864573_76439574_07a30fd542
Mohsin Naqvi llega a Irán con mensaje diplomático
Captura_de_pantalla_2026_06_07_001453_1ceab9ff35
Marco Verde noquea a David Camacho y mantiene invicto profesional
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×