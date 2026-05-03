Siniakova y Townsend se proclaman campeonas de WTA 1000 de Madrid
La checa y la estadounidense conquistaron el dobles femenino del Mutua Madrid Open 2026 y frustraron nuevamente a Mirra Andreeva
- 03
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Mayo
2026
La checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend consolidaron su dominio absoluto en el circuito femenino de dobles al proclamarse campeonas del WTA 1000 de Madrid, tras imponerse en la final a las rusas Diana Schnaider y Mirra Andreeva por 7-6(2) y 6-2 en la Caja Mágica.
La victoria no solo confirmó a Siniakova y Townsend como la pareja más sólida del momento, sino que también significó un nuevo golpe deportivo para Mirra Andreeva, quien volvió a quedarse a las puertas del título en la capital española.
Their third WTA 1000 title in a row! 🏆@K_Siniakova & @TaylorTownsend defeat Andreeva/Shnaider 7-6(2), 6-2 in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/N1JLyRA8VC— wta (@WTA) May 3, 2026
Después de caer en la final individual, la joven rusa de 19 años tampoco pudo encontrar revancha en el cuadro de dobles junto a Schnaider.
Dominio total en el circuito femenino
La dupla checo-estadounidense sumó en Madrid su cuarto título WTA 1000 como pareja y el tercero de forma consecutiva, una racha que confirma su hegemonía en la temporada.
Tras conquistar Dubái en 2025 y firmar el prestigioso Sunshine Double con títulos en Indian Wells y Miami en 2026, añadieron ahora la corona madrileña a una campaña casi perfecta.
Con este triunfo, Siniakova y Townsend registran 17 victorias y apenas una derrota en 2026, cifras que reflejan una consistencia aplastante.
Además, se convirtieron en la primera pareja desde 2019, cuando Elise Mertens y Aryna Sabalenka lo lograron, en encadenar semejante dominio en grandes torneos de la categoría.
El trofeo en Madrid representa el sexto título conjunto para Siniakova y Townsend, quienes ya habían celebrado juntas en Dubái, Indian Wells, Miami, Wimbledon 2024 y el Abierto de Australia.
En apenas una hora y media, superaron a las rusas y dieron otro paso en su escalada al subir del tercer al segundo lugar del ranking mundial de dobles.
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