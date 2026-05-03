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Siniakova y Townsend se proclaman campeonas de WTA 1000 de Madrid

La checa y la estadounidense conquistaron el dobles femenino del Mutua Madrid Open 2026 y frustraron nuevamente a Mirra Andreeva

  • 03
  • Mayo
    2026

La checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend consolidaron su dominio absoluto en el circuito femenino de dobles al proclamarse campeonas del WTA 1000 de Madrid, tras imponerse en la final a las rusas Diana Schnaider y Mirra Andreeva por 7-6(2) y 6-2 en la Caja Mágica.

La victoria no solo confirmó a Siniakova y Townsend como la pareja más sólida del momento, sino que también significó un nuevo golpe deportivo para Mirra Andreeva, quien volvió a quedarse a las puertas del título en la capital española.

Después de caer en la final individual, la joven rusa de 19 años tampoco pudo encontrar revancha en el cuadro de dobles junto a Schnaider.

Dominio total en el circuito femenino

La dupla checo-estadounidense sumó en Madrid su cuarto título WTA 1000 como pareja y el tercero de forma consecutiva, una racha que confirma su hegemonía en la temporada.

Tras conquistar Dubái en 2025 y firmar el prestigioso Sunshine Double con títulos en Indian Wells y Miami en 2026, añadieron ahora la corona madrileña a una campaña casi perfecta.

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Con este triunfo, Siniakova y Townsend registran 17 victorias y apenas una derrota en 2026, cifras que reflejan una consistencia aplastante.

Además, se convirtieron en la primera pareja desde 2019, cuando Elise Mertens y Aryna Sabalenka lo lograron, en encadenar semejante dominio en grandes torneos de la categoría.

El trofeo en Madrid representa el sexto título conjunto para Siniakova y Townsend, quienes ya habían celebrado juntas en Dubái, Indian Wells, Miami, Wimbledon 2024 y el Abierto de Australia.

En apenas una hora y media, superaron a las rusas y dieron otro paso en su escalada al subir del tercer al segundo lugar del ranking mundial de dobles.


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