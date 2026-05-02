La tenista Kostyuk conquista Madrid y lanza mensaje al mundo

Marta Kostyuk se proclamó campeona del Abierto de Madrid este sábado tras imponerse 7-5 y 6-3 a Mirra Andreeva en una final de alta intensidad disputada sobre la arcilla de la capital española.

La ucraniana, sembrada número 23, firmó una actuación sólida para conquistar el tercer título WTA de su carrera y el segundo de manera consecutiva, luego de su reciente triunfo en Rouen.

Una final con contexto más allá del tenis

El enfrentamiento tuvo una carga especial debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, conflicto que sigue marcando los cruces entre jugadoras de ambos países desde la invasión rusa de 2022.

Al término del encuentro, Kostyuk y Andreeva no se dieron la mano en la red, manteniendo una postura que se ha vuelto habitual en partidos con representantes ucranianas y rusas.

Durante su discurso de campeona, Kostyuk cerró con un mensaje contundente: “Gloria a Dios y gloria a Ucrania”.

Luego de concretar la victoria, Kostyuk cayó de espaldas sobre la cancha y se cubrió el rostro, visiblemente emocionada por la magnitud del logro.

Del otro lado, Mirra Andreeva, quien recién cumplió 19 años, no pudo contener las lágrimas tras quedarse cerca de uno de los títulos más importantes de su joven carrera.

Andreeva mostró deportividad

Pese a la derrota, la rusa tuvo palabras de reconocimiento para su rival durante la ceremonia de premiación.

“Me gustaría felicitar a Marta y a su equipo por la victoria de hoy y por su temporada. Has ganado dos torneos seguidos, así que felicidades”, expresó Andreeva.

Con este triunfo, la ucraniana confirma uno de los mejores momentos de su carrera y se consolida como una amenaza real en la temporada de arcilla.

Su doblete Rouen-Madrid refuerza su confianza de cara a Roland Garros, donde podría llegar como una de las jugadoras más peligrosas fuera del grupo de favoritas tradicionales.

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