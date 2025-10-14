Andrés Roca Rey, torero peruano, vuelve a Monterrey

Con la inclusión de dos corridas más y la reprogramación de la anunciada para el próximo domingo, Espectáculos Monterrey, empresa que dirige los destinos del histórico coso regiomontano de la colonia del Prado: la plaza de toros Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, dará un espectacular cerrojazo a la temporada taurina 2025 durante el mes de noviembre con la celebración de cuatro corridas de toros de corte internacional que incluyen la presentación de toreros de cuatro países: Perú, Venezuela, México y España.

La primera de las corridas anunciadas se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las cuatro y media de la tarde con la presentación de los triunfadores de la actual temporada regiomontana: el hidrocálido Juan Pablo Sánchez y el moreliano Isaac Fonseca, quienes alternarán con el diestro venezolano Jesús Enrique Colombo; ellos lidiarán un encierro de la vacada mexiquense de San Fernando de Don Fernando Pérez Salazar Barroso.

El segundo de los festejos anunciados tendrá lugar una semana después, el domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas... y en ella participarán el espectacular rejoneador español Andy Cartagena, y en la lidia ordinaria los diestros regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, quienes despacharán un encierro de la ganadería jalisciense de La Concepción, propiedad de Don Octavio Casillas.

Para el siguiente domingo, el 16 de noviembre, también en punto de las 16:30 horas, la empresa anuncia la reaparición del diestro queretano Octavio García ‘El Payo’, el peruano universal y primera figura del toreo mundial, Andrés Roca Rey, y el valiente diestro lagunero Arturo Gilio, quienes dará cuenta de un encierro de la dehesa michoacana de El Junco, perteneciente a los escrupulosos ganaderos Don Humberto Armenta González y Don Andrés Alanís Peña.

Para el cerrojazo final de la actual temporada 2025, Espectáculos Monterrey anuncia el viernes 21 de noviembre a las 20:30 horas una extraordinaria corrida de rejones que encabeza el fino caballero potosino Jorge Hernández Gárate, el espectacular rejoneador estellés Guillermo Hermoso de Mendoza y el valientísimo torero de a caballo, el queretano Tarik Othón, quienes realizarán sus temerarias suertes frente a un bravo encierro de la ganadería guanajuatense de Marrón, propiedad de Don José Joaquín Marrón Cajiga.

Así mismo, la empresa de la Monumental anunció, con el fin de mantener encendida la llama de la afición regiomontana, un descuento del 20% en la compra del abono para estas cuatro corridas. A su vez, anunció un descuento del 30% reconociendo la lealtad a quienes compraron el último abono de las tres corridas anteriores, es decir, las del 12, 19 de octubre y nueve de noviembre, y este abono incluye las dos nuevas corridas anunciadas: para el 16 y 21 de noviembre.

El inicio de la venta de abonos y boletos en línea iniciará a partir de mañana miércoles por el sistema de superboletos.com y a partir del próximo lunes en las taquillas de la plaza, en un horario de las 11:00 a 14:00 horas, y de las 15:00 a las 19:00 horas.

Los carteles

Estas son las cuatro corridas que se celebrarán en la plaza de toros Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ en el próximo mes de noviembre:

Domingo 2 de noviembre

16:30 horas

Juan Pablo Sánchez

Isaac Fonseca

Jesús Enrique Colombo

Toros de San Fernando

Domingo 9 de noviembre

16:30 horas

Andy Cartagena

Juan Fernando

Sergio Garza

Toros de La Concepción

Domingo 16 de noviembre

16:30 horas

Octavio García ‘El Payo’

Andrés Roca Rey

Arturo Gilio

Toros de El Junco

Viernes 21 de noviembre

20:30 horas

Jorge Hernández Gárate

Guillermo Hermoso de Mendoza

Tarik Othón

Toros de Marrón

