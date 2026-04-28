Entra Daniel Luque al cartel de la corrida de este viernes

Uno de los toreros más completos y sólidos de la baraja taurina española actual, el sevillano Daniel Luque, hará su debut y presentación como matador de toros este viernes en punto de las 18:00 horas en el dorado ruedo de la plaza de toros Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, al entrar en sustitución del peruano Andrés Roca Rey, en el segundo cartel de la temporada regiomontana anunciada por la empresa y donde alternará con los diestros queretanos Octavio García “El Payo” y Diego San Román, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la ganadería también queretana de Jaral de Peñas de don Juan Pedro Barroso Díaz.

Luque, triunfador de la corrida 14 de la Feria de Sevilla el pasado viernes con el corte de la única oreja de la tarde, tomó la alternativa en Nimes el 24 de mayo de 2007, teniendo de padrino a “El Juli” y de testigo a Sebastián Castella con toros de El Pilar, cortando dos orejas.

Confirmando la alternativa en Madrid el 5 de junio de 2008 y teniendo de padrino a Javier Conde y de testigo a José Tomás… y a partir de ahí se ha mostrado como un torero con una carrera ascendente y destacada.

Con la forzada salida de Roca Rey por el tema de su recuperación tras la cornada recibida en Sevilla hace cinco días, y la inclusión del valiente y experimentado Daniel Luque al cartel, aunado a la clase y torerismo en la expresión del toreo clásico de Octavio García “El Payo”, y el valor y temeridad a toda prueba de Diego San Román, más los toros de Jaral de Peñas, una de las ganaderías de las consideradas “garantía”, el cartel no desmerece, sino que, al contrario, se enriqueció.

Y aunque para Luque la Monumental Monterrey no es desconocida, pues como novillero debutó a principios del 2004, esta ocasión hará su debut ante la afición regiomontana como matador de toros y encabezando el cartel como primer espada, pues tomó su alternativa un año y seis meses antes que Octavio García “El Payo”.

Por su parte, la empresa de la Monumental Monterrey Lorenzo Garza anunció que, en caso de que el cambio de cartel no satisfaga a algunos de los aficionados que ya habían comprado boletos para asistir a la corrida con Andrés Roca Rey, podrán acudir a las taquillas de la plaza por su reembolso desde hoy y hasta el jueves, en caso de que el pago haya sido en efectivo, tarjeta de crédito o débito.

Si los boletos fueron adquiridos por medio de Superboletos.com, es necesario enviar un correo con la solicitud de reembolso a reembolsos@superboletos.com.

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