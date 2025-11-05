Cerrar X
Anisimova vence a Swiatek y se une a Rybakina en semifinales

Amanda Anisimova accedió a las semifinales de las Finales de la WTA tras doblegar este miércoles 6-7 (3), 6-4, 6-2 a la segunda preclasificada Iga Swiatek

Amanda Anisimova accedió a las semifinales de las Finales de la WTA tras doblegar este miércoles 6-7 (3), 6-4, 6-2 a la segunda preclasificada Iga Swiatek.

El estadounidense de 24 años se puntó su segundo triunfo seguido ante Swiatek desde la derrota 6-0, 6-0 ante la polaca en la final de Wimbledon.

Cuarta preclasificada en el torneo de fin de temporada, Anisimova también había eliminado a Swiatek en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

“Siento que puedo jugar a este nivel y he tenido que disputar muchos partidos difíciles este año”, dijo Anisimova. "Conozco mis capacidades. Y sé que si despliego mi mejor tenis, puedo darlo todo".

Anisimova consiguió el primer quiebre de servicio en el partido para llevarse el segundo set y forzar un desempate. Enfrentó solo cuatro puntos de quietud y salvó cada uno de ellos.

“Sinceramente, he hecho todo lo que pude, así que no me arrepiento de nada”, indicó Swiatek. “Luché y no me rendí, pero no fue suficiente, lo cual me pone triste”.

La kazaja Elena Rybakina, quien ya había avanzado a las semifinales, ganó su fase de todas contra todas con una victoria de 6-4, 6-4 sobre la rusa Ekaterina Alexandrova.

Rybakina y Anisimova conocerán a sus oponentes en semifinales después del cierre de la fase de todas contra todas el jueves: el número uno del mundo Aryna Sabalenka se enfrentará a la campeona defensora Coco Gauff; y Jessica Pegula se medirá con Jasmine Paolini, ya eliminada.


