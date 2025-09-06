Cerrar X
AP_25249790057665_179c373a07
Deportes

Sabalenka conquista su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka no cometió muchos errores y superó el sábado a Amanda Anisimova por 6-3, 7-6 (3) en la final del US Open, logrando su cuarto Grand Slam

  • 06
  • Septiembre
    2025

Aryna Sabalenka no cometió muchos errores a pesar de no sacrificar potencia —bueno, hasta cerca de la meta— y superó el sábado a Amanda Anisimova por 6-3, 7-6 (3) en la final del Abierto de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el torneo en años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.

Sabalenka, la número uno del mundo, atrapó el cuarto título de Grand Slam de su carrera, todos en canchas duras. Sin embargo, no todo fue un camino fácil.

La bielorrusa lideró dos veces con un quiebre en el segundo set y sacó para ganar con un 5-4 a su favor. Pero con 30 iguales, tan cerca del trofeo, tuvo la oportunidad de pegar un smash y llegar al punto de partido. En cambio, mientras retrocedía, Sabalenka depositó la pelota a la red, dando a Anisimova una oportunidad de quiebre.

Después de ese doloroso error, Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y esbozó una sonrisa irónica. Un momento después, Anisimova —una estadounidense de 24 años— concretó el quiebre para igular 5-5 y agitó su puño izquierdo mientras unas 24.000 personas, sus amigos más cercanos en el Estadio Arthur Ashe, se levantaban para aplaudir y gritar.

Pero 15 minutos después del error, Sabalenka estaba arrodillada en la cancha cubriéndose la cara con ambas manos, al aprovechar su tercer punto de partido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ew4_ffa3ed6ec7
Samuel García inaugura el mundialito 'Goles por la Igualdad'
EH_DOS_FOTOS_3_fc20557ac5
Sultanes dicen 'adiós'; Charros campeones de Zona Norte
AP_25248788111916_7900de19a9
Carlos Alcaraz; a la Final del US Open tras vencer a Djokovic
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
Cinta_de_la_escena_del_crimen_7f485c3c03
Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz
aeh53_04b513efc8
Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×