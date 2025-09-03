Cerrar X
Anisimova cobra revancha en Wimbledon al vencer a Swiatek en NY

Tras una avasalladora derrota, la estadounidense logró vencer a su contrincante, a la cual considera una de las rivales más fuertes de su carrera

  • 03
  • Septiembre
    2025

La tenista estadounidense Amanda Anisimova venció a la polaca Iga Swiatek durante los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, con sede en Nueva York.

La novena mejor tenista del mundo derrotó a Swiatek en el segundo set, luego de dominar el partido de una hora y 36 minutos. 

En sus primeras semifinales en Nueva York, Anisimova se enfrentará contra la ganadora de la eliminatoria disputada entre Karolina Muchova y Naomi Osaka.

d42bfc3c-79e3-4568-bbaa-d0624d70fde6.jpg

"Ha sido un sueño hecho realidad. Volver, recuperarme después de Wimbledon de esa manera, sí, es algo realmente especial para mí." aseguró Anisimova.

Hace unas semanas, la tenista polaca derrotó a la joven de 24 años con un doble 6-0. Sin embargo, Anisimova recuperó de inmediato el quiebre, y una sonrisa se dibujó en su rostro al consolidarse como ganadora de este partido.


