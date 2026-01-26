Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T134541_656_0709950468
Deportes

Pegula elimina a Keys y habrá duelo estadounidense en Australia

Jessica Pegula venció a Madison Keys y avanzó a cuartos del Abierto de Australia, donde enfrentará a Amanda Anisimova un duelo completamente estadounidense

  • 26
  • Enero
    2026

Jessica Pegula firmó una de las victorias más destacadas del Abierto de Australia al eliminar a Madison Keys, campeona defensora y compañera de podcast, para asegurar su pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Amanda Anisimova en un duelo completamente estadounidense.

La sexta cabeza de serie se impuso con marcador de 6-3 y 6-4 en la Rod Laver Arena, poniendo fin a la primera defensa de título de Grand Slam de Keys, en una de las secciones más complicadas del cuadro.

Presencia histórica de Estados Unidos

Con este resultado, cuatro tenistas estadounidenses alcanzaron los cuartos de final del cuadro femenino por primera vez desde 2001, cuando lo lograron figuras como Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport.

G_aeP9-WkAAgMUq.jfif

Anisimova avanza con batalla

Anisimova, cuarta preclasificada, selló su pase tras vencer 7-6 (4), 6-4 a Wang Xinyu, en un partido disputado bajo altas temperaturas en el Melbourne Park, lo que obligó a activar la política de estrés por calor.

“Es una pena que un estadounidense tenga que quedar fuera”, comentó Anisimova.
Pegula, en contraste, celebró el momento del tenis de su país: “Al menos una de nosotras avanzará y eso es genial para el tenis estadounidense”.

Un día antes, Coco Gauff y la joven Iva Jovic, de 18 años, también aseguraron su lugar en cuartos.

AP26026093445020.jpg

Además, la número dos del mundo, Iga Świątek, avanzó con autoridad tras vencer 6-0, 6-3 a la local Maddison Inglis y se medirá ante Elena Rybakina.

Pegula alcanzó por cuarta vez los cuartos de final en Australia y buscará superar su mejor actuación previa en este torneo.

Su mejor resultado en un Grand Slam fue la final del Abierto de Estados Unidos 2024, y ahora se perfila como una de las grandes protagonistas del primer major del año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26027500957553_e0c6cb2536
Coco Gauff descarga frustración tras derrota en Australia
escena_victoria_beckham_4bf2badddf
Recibe Victoria Beckham condecoración cultural en Francia
Whats_App_Image_2026_01_26_at_2_09_19_PM_1_50b3f3d5e5
Construyen segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria
publicidad

Últimas Noticias

joe_biden_e96bc1c098
Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti
WEDV_0c0e467ec2
Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos
sheinbaum_junta_de_paz_876b70d73b
Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×