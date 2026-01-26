Pegula elimina a Keys y habrá duelo estadounidense en Australia

Jessica Pegula firmó una de las victorias más destacadas del Abierto de Australia al eliminar a Madison Keys, campeona defensora y compañera de podcast, para asegurar su pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Amanda Anisimova en un duelo completamente estadounidense.

La sexta cabeza de serie se impuso con marcador de 6-3 y 6-4 en la Rod Laver Arena, poniendo fin a la primera defensa de título de Grand Slam de Keys, en una de las secciones más complicadas del cuadro.

After defeating Madison Keys, Jessica Pegula has now won 29 of her last 32 matches against fellow Americans!



Incredible. pic.twitter.com/pJXlWRiQFk — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 26, 2026

Presencia histórica de Estados Unidos

Con este resultado, cuatro tenistas estadounidenses alcanzaron los cuartos de final del cuadro femenino por primera vez desde 2001, cuando lo lograron figuras como Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport.

Anisimova avanza con batalla

Anisimova, cuarta preclasificada, selló su pase tras vencer 7-6 (4), 6-4 a Wang Xinyu, en un partido disputado bajo altas temperaturas en el Melbourne Park, lo que obligó a activar la política de estrés por calor.

“Es una pena que un estadounidense tenga que quedar fuera”, comentó Anisimova.

Pegula, en contraste, celebró el momento del tenis de su país: “Al menos una de nosotras avanzará y eso es genial para el tenis estadounidense”.

Un día antes, Coco Gauff y la joven Iva Jovic, de 18 años, también aseguraron su lugar en cuartos.

Además, la número dos del mundo, Iga Świątek, avanzó con autoridad tras vencer 6-0, 6-3 a la local Maddison Inglis y se medirá ante Elena Rybakina.

Pegula alcanzó por cuarta vez los cuartos de final en Australia y buscará superar su mejor actuación previa en este torneo.

Su mejor resultado en un Grand Slam fue la final del Abierto de Estados Unidos 2024, y ahora se perfila como una de las grandes protagonistas del primer major del año.

