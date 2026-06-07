Antonelli gana en Mónaco y amplía su ventaja en la F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, conquistó este domingo el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026, para firmar su quinta victoria consecutiva y consolidarse en la cima de la clasificación.

El joven de 19 años resistió la presión de sus rivales en una carrera marcada por incidentes, periodos de Safety Car, una bandera roja y una emocionante resalida a falta de ocho vueltas para el final.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Con este resultado, Antonelli alcanzó su quinto triunfo del año y reafirmó su condición como la gran revelación de la temporada.

Hamilton y Hadjar completan el podio

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton finalizó en la segunda posición para darle a Ferrari un nuevo podio en la campaña, mientras que el francés Isack Hadjar consiguió el tercer lugar con Red Bull, logrando su mejor resultado de la temporada.

Durante la resalida final, Hamilton intentó presionar al piloto italiano, pero Antonelli defendió con firmeza el liderato para cruzar primero la meta en las calles del Principado.

Hadjar aprovechó diversas sanciones y los problemas de otros competidores para asegurar un valioso resultado para la escudería de Milton Keynes.

Checo Pérez suma su primer punto con Cadillac

El mexicano Sergio “Checo” Pérez concluyó en la décima posición, resultado que podría significar el primer punto de la temporada para Cadillac, la escudería más reciente de la parrilla.

Sin embargo, el piloto tapatío permanece bajo investigación junto con otros competidores por posibles infracciones durante la carrera, por lo que la clasificación definitiva aún no ha sido confirmada.

Pérez logró avanzar posiciones en medio de los numerosos abandonos y sanciones que marcaron la parte final de la competencia.

Fernando Alonso logra su mejor resultado del año

El español Fernando Alonso terminó undécimo con Aston Martin, firmando su mejor actuación de la temporada pese a quedarse a las puertas de la zona de puntos.

Su compatriota Carlos Sainz no pudo completar la carrera tras sufrir un accidente que provocó su abandono, aunque sin consecuencias físicas para el piloto de Williams.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto concluyó en la decimoquinta posición con Alpine.

La carrera comenzó con el abandono inmediato de Max Verstappen debido a una falla mecánica en su monoplaza, uno de los incidentes que marcaron una jornada cargada de imprevistos.

La tranquilidad habitual del circuito urbano se rompió en la vuelta 60, cuando Lance Stroll provocó la salida del Safety Car tras impactarse contra las barreras.

Poco después, Charles Leclerc sufrió un accidente en la misma zona, obligando a la dirección de carrera a desplegar una bandera roja para reparar la pista y reorganizar la competencia.

Tras una interrupción de aproximadamente 40 minutos, la carrera se reanudó desde la parrilla, dando paso a un cierre lleno de tensión que finalmente terminó con Antonelli celebrando una nueva victoria en su espectacular temporada.

Comentarios