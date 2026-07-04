El italiano saldrá primero por quinta vez esta temporada, donde sigue dominando la clasificación en el Mundial de Pilotos

Inicio / Deportes / Kimi Antonelli saldrá en la pole para el GP de Silverstone

El italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del certamen, ocupará la primera plaza en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula 1, que se celebra este domingo en el circuito de Silverstone; en el que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán desde las plazas decimoquinta y vigésimo segunda, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta "pole" en la F1 todas en este año, al dominar la ventosa calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés.

Por su lado, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien saldrá tercero y busca una nueva victoria en su tierra natal, donde es uno de los más ganadores.

El británico George Russell, segundo en el Mundial a 43 puntos de su compañero, saldrá desde la cuarta posición, junto a su compatriota Hamilton, en la segunda fila.

Otra por delante de la que ocuparán el francés Isack Hadjar y otro inglés, Lando Norris, ganador el año pasado en Silverstone y que este domingo parte sexto.

Sainz y Alonso partirán desde el puesto decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente; en una carrera que el argentino Franco Colapinto hará desde la decimonovena posición, uno delante del mexicano Sergio Pérez.

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón mundial, parte desde el séptimo puesto, en la cuarta fila, al lado del australiano Oscar Piastri.