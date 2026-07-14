La delantera llega procedente de Cruz Azul tras convertirse en la máxima goleadora en la historia reciente del club capitalino

Inicio / Deportes / Rayadas anuncia el fichaje de Aerial Chavarin

Refuerza Rayadas su ataque con el fichaje de Aerial Chavarin, delantera que llega procedente de Cruz Azul tras convertirse en la máxima goleadora en la historia reciente del club capitalino.

Rayadas hizo oficial la incorporación de la delantera estadounidense Aerial Chavarin, quien reforzará el ataque del equipo para el Torneo Apertura 2026.

La futbolista llega procedente de Cruz Azul Femenil, donde se consolidó como una de las principales referentes ofensivas de la institución desde su llegada en 2025.

Con este movimiento, el conjunto albiazul fortalece su plantel de cara al nuevo torneo, luego de disputar la final del certamen anterior.

Cruz Azul despide a su máxima goleadora reciente

A través de sus redes sociales, Cruz Azul confirmó la salida de Chavarin y agradeció a la atacante por su aportación durante su etapa con el equipo.

Hoy toca decir adiós a una histórica 🫡



Termina la etapa de nuestra máxima goleadora, y solo queda desearle éxito y agradecerle por todo 💙🚂



¡Muchas gracias por tanto, Aerial Chavarin! 🫶🏻 pic.twitter.com/YbZqOXKQyq — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) July 14, 2026

La delantera registró 36 goles con la escuadra celeste, cifra que la convirtió en la máxima anotadora de la historia reciente del club.

Su rendimiento la consolidó como una de las jugadoras más destacadas de la Liga MX Femenil en las últimas temporadas.

Monterrey fortalece su ofensiva para el Apertura 2026

De manera casi simultánea al anuncio de su salida de Cruz Azul, Rayadas confirmó la incorporación de la futbolista estadounidense como nuevo refuerzo.

Una nueva historia comienza en azul y blanco. 💙🤍



Delantera estadounidense con experiencia en la NWSL y proveniente de Cruz Azul Femenil, Aerial Chavarin llega a las Rayadas de Monterrey para reforzar el ataque albiazul rumbo al #Apertura2026. ⚽️💥



¡Bienvenida a Casa! Ⓜ️ pic.twitter.com/DPvFDRkIHz — Rayadas (@Rayadas) July 14, 2026

Con su llegada, el equipo regiomontano suma una nueva alternativa ofensiva para afrontar el Apertura 2026, torneo en el que buscará volver a disputar el campeonato.

En el certamen anterior, Monterrey cayó 3-1 ante América en la final, resultado que impulsó a la directiva a reforzar la zona de ataque.