Tiger Woods anuncia retiro temporal tras arresto

Después de que Tiger Woods se viera envuelto en una polémica por sufrir un accidente automovilístico por conducir intoxicado, el golfista anunció este martes un retiro temporal del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud.

A través de un comunicado, el golfista aseguró ser consciente de la gravedad de la situación en la que se encuentra, por lo que ve necesario priorizar su salud después de su altercado.

Además, en el comunicado no definió una fecha para su regreso.

"Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy. Me aparto por un tiempo para recibir tratamiento y centrarme en mi salud. Es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

"Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para regresar en mejores condiciones, más fuerte y con mayor claridad, tanto en lo personal como en lo profesional", dijo el golfista de 50 años en su comunicado.

Fue el pasado viernes cuando Woods fue arrestado después de un accidente de tráfico. Al momento de ser detenido por las autoridades, el golfista llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica", según un informe de la policía revelado este martes.

El parte del arresto muestra que Woods "sudaba fuertemente" pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

Tras darse a conocer la noticia sobre el arresto de la leyenda de 50 años, la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA) expresó su apoyo al veterano.

"Woods es una leyenda de nuestro deporte cuyo impacto trasciende con creces sus logros en el campo. Pero, por encima de todo, Tiger es una persona, y nuestro enfoque está en su salud y bienestar", dijo la asociación en un comunicado.

Woods, que cumplió en diciembre 50 años, está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Sin embargo, había sondeado la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tendrá lugar la semana que viene, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Woods ejerce de presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, un órgano que busca transformar el circuito de cara a 2027 para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al LIV Golf.

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