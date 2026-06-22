Árbitro argentino dirigirá el México vs Chequia en Mundial FIFA™

La FIFA designó Yael Falcón Pérez como árbitro central para el partido entre México y Chequia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos

La FIFA confirmó este lunes la designación arbitral para el partido entre México y Chequia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y será el argentino Yael Falcón Pérez el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México.

El silbante sudamericano estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que el chileno Cristian Garay fungirá como cuarto árbitro.

La designación llega para uno de los encuentros más importantes del Grupo A, aunque México ya aseguró matemáticamente el liderato de su sector y su clasificación a los dieciseisavos de final.

Un árbitro con experiencia internacional

Yael Falcón, nacido en Buenos Aires en 1988, forma parte del panel de árbitros FIFA desde 2022 y es considerado uno de los jueces con mayor proyección del futbol sudamericano.

Desde su debut en la Primera División de Argentina en 2019, ha dirigido partidos de alta exigencia, incluidos superclásicos entre Boca Juniors y River Plate, encuentros de Copa Libertadores, Copa América y competencias organizadas por la FIFA.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tuvo actividad durante el encuentro entre Suecia y Túnez disputado en Monterrey, donde completó una actuación sin polémicas ni incidentes relevantes.

Además de su carrera arbitral, Falcón Pérez estudió para ser profesor de Educación Física y trabajó como guardavidas.

Su nombre cobró notoriedad en Argentina en 2017 cuando, durante un partido de la Primera C, intervino para auxiliar a un futbolista que sufrió convulsiones tras un choque de cabezas. Gracias a sus conocimientos de primeros auxilios logró estabilizar al jugador mientras llegaban los servicios médicos, una acción que fue reconocida dentro y fuera del futbol.

México busca cerrar con paso perfecto

La Selección Mexicana llegará al duelo del miércoles con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar de su grupo tras sus victorias en las dos primeras jornadas.

Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará mantener el ritmo competitivo y cerrar la fase de grupos con marca perfecta antes de encarar la ronda de eliminación directa.

Del otro lado estará una selección de Chequia obligada a sumar para conservar opciones de avanzar a la siguiente fase, por lo que intentará dar la sorpresa en el Estadio Ciudad de México.

César Ramos también tendrá actividad

La FIFA también confirmó presencia mexicana dentro del arbitraje mundialista para la jornada del 24 de junio.

El silbante César Ramos Palazuelos fue designado como árbitro central para el encuentro entre Escocia y Brasil. El cuerpo arbitral estará integrado además por los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, mientras que el noruego Espen Eskas fungirá como cuarto árbitro.