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Árbitro somalí Omar Abdulkadir dirigirá la Supercopa de Europa

Recientemente, la administración estadounidense le negó el ingreso al país tras detectar problemas durante el proceso de verificación de antecedentes.

  • 11
  • Junio
    2026

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue designado para dirigir la final de la Supercopa de Europa que disputarán el PSG y el Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria, semanas después de que le fuera negada la entrada a Estados Unidos para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión fue anunciada por la UEFA como parte de su convenio de colaboración con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en un gesto que busca reconocer la trayectoria del silbante africano y destacar los valores de inclusión y unidad dentro del deporte.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló que el fútbol tiene la capacidad de unir a las personas y que la designación de Artan representa una muestra de respeto hacia el trabajo que ha desarrollado a lo largo de los últimos años en competencias internacionales.

El árbitro fue excluido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Artan, de 34 años, había sido seleccionado para formar parte del cuerpo arbitral del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Su nombramiento representaba un hecho histórico, ya que se convertiría en el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo.

Sin embargo, la administración estadounidense le negó el ingreso al país tras detectar problemas durante el proceso de verificación de antecedentes, situación que le impidió incorporarse a las actividades previas al torneo.

Tras la negativa, el colegiado regresó a Somalia, donde fue recibido por aficionados y autoridades deportivas en Mogadiscio como una figura representativa del crecimiento del arbitraje africano.

Reconocimiento al arbitraje africano

La CAF agradeció públicamente la decisión de la UEFA. Su presidente, Patrice Motsepe, aseguró que el nombramiento constituye un reconocimiento al trabajo realizado por Artan y al desarrollo del arbitraje en el continente africano.

El silbante fue elegido como el mejor árbitro de África durante 2025 y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Entre los encuentros más importantes de su carrera destaca la final de la Liga de Campeones de la CAF de la temporada recién concluida.

Con esta designación, la UEFA y la CAF buscan fortalecer la cooperación entre ambas organizaciones y enviar un mensaje de respaldo a uno de los árbitros con mayor proyección internacional en la actualidad.


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