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Deportes

FIFA designa árbitro para el México-Corea del Sur

El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera, acompañado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán

  • 15
  • Junio
    2026

La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encargado de impartir justicia será el uruguayo Gustavo Tejera, silbante con amplia experiencia internacional y trayectoria en competiciones organizadas por FIFA y Conmebol.

México y Corea del Sur llegan al compromiso después de ganar en su presentación dentro del torneo, por lo que el vencedor dará un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final y podría asegurar la cima del grupo.

El encuentro está programado para este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, con inicio previsto a las 19:00 horas.

Tejera, de 37 años, forma parte del arbitraje profesional de la Asociación Uruguaya de Futbol desde 2014 y ha dirigido partidos en competencias de alto nivel.

Entre los torneos que figuran en su historial destacan la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, los Mundiales Sub-17, así como encuentros de Eliminatorias Sudamericanas y torneos Preolímpicos.

La FIFA lo incluyó dentro de las designaciones correspondientes a los partidos 25 al 28 del torneo.

Así estará integrada la terna arbitral

El cuerpo arbitral para el México contra Corea del Sur estará conformado por:

  • Árbitro central: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)
  • Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
  • Asistente de reserva: Alexander Guzmán (Colombia)

El Tri busca otro paso hacia la clasificación

La Selección Mexicana afrontará su segundo compromiso con el objetivo de mantener el paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Frente a ella estará una selección surcoreana que también comenzó el torneo con victoria y que aspira a tomar el control del grupo.


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