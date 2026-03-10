Podcast
NBA multa a Luka Doncic por gesto contra árbitro

La estrella de los Lakers recibió una sanción de 50 mil dólares tras realizar un gesto considerado inapropiado durante un partido ante los Knicks

  • 10
  • Marzo
    2026

La NBA anunció este martes una multa de 50 mil dólares al esloveno Luka Dončić por “dirigir un gesto no profesional e inapropiado hacia un miembro del cuerpo arbitral” durante un partido reciente. 

El incidente ocurrió durante la victoria de Los Angeles Lakers sobre los New York Knicks por 110-97 en el Crypto.com Arena.

De acuerdo con el reporte de la liga, Dončić realizó un gesto de dinero con ambas manos hacia uno de los árbitros después de caer al suelo tras un contacto con el jugador de los Knicks Mohamed Diawara.

El base consideró que había recibido una falta ofensiva que no fue sancionada por los oficiales, lo que generó su reacción.

La jugada ocurrió a falta de 4 minutos y 35 segundos para terminar el tercer cuarto, luego de un contraataque de los Knicks originado por una pérdida de balón del propio jugador de los Lakers.

Temporada destacada con los Lakers

A pesar de la polémica, Dončić mantiene una temporada sobresaliente con el equipo angelino.

El exjugador del Real Madrid Baloncesto promedia 32.5 puntos por partido en la actual campaña y en febrero cumplió un año desde su llegada a los Lakers.

El esloveno se ha consolidado como una de las principales figuras de la liga y uno de los líderes ofensivos del conjunto de Los Ángeles.


