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Deportes

¡Solo falta un mes para que inicie el Mundial de futbol 2026!

La a edición 23 de la Copa del Mundo arranca el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 11:00, todas en el Estadio Ciudad de México

  • 11
  • Mayo
    2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 no para… y este lunes estamos a un mes del arranque de la edición 23 del Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá y en la cual participarán 48 países.

La fiesta, que albergará 104 encuentros (cuatro de ellos en el Estadio Monterrey de la Sultana del Norte), arranca el próximo jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Previo a este compromiso, el Tricolor disputará los siguientes duelos amistosos de preparación:

  • México vs. Ghana, el viernes 22 de este mes de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
  • México vs. Australia, sábado 30 de este mes de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.
  • México vs. Serbia, jueves 4 de junio a las 14:00 horas en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

ENTÉRATE

Prepárate para la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA

Fase / GrupoPartidoFechaHoraEstadio
Partido inaugural / Grupo AMéxico vs SudáfricaJueves 11 de junio de 202613:00 horasEstadio Ciudad de México
Grupo FSuecia vs TúnezDomingo 14 de junio de 202620:00 horasEstadio Monterrey
Grupo FTúnez vs JapónSábado 20 de junio de 202622:00 horasEstadio Monterrey
Grupo ASudáfrica vs Corea del SurMiércoles 24 de junio de 202619:00 horasEstadio Monterrey
Dieciseisavos de FinalPrimero del Grupo F vs Segundo del Grupo CLunes 29 de junio de 202619:00 horasEstadio Monterrey

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