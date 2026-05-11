¡Solo falta un mes para que inicie el Mundial de futbol 2026!

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 no para… y este lunes estamos a un mes del arranque de la edición 23 del Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá y en la cual participarán 48 países.

La fiesta, que albergará 104 encuentros (cuatro de ellos en el Estadio Monterrey de la Sultana del Norte), arranca el próximo jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Previo a este compromiso, el Tricolor disputará los siguientes duelos amistosos de preparación:

México vs. Ghana, el viernes 22 de este mes de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

México vs. Australia, sábado 30 de este mes de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

México vs. Serbia, jueves 4 de junio a las 14:00 horas en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

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Prepárate para la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA

Fase / Grupo Partido Fecha Hora Estadio Partido inaugural / Grupo A México vs Sudáfrica Jueves 11 de junio de 2026 13:00 horas Estadio Ciudad de México Grupo F Suecia vs Túnez Domingo 14 de junio de 2026 20:00 horas Estadio Monterrey Grupo F Túnez vs Japón Sábado 20 de junio de 2026 22:00 horas Estadio Monterrey Grupo A Sudáfrica vs Corea del Sur Miércoles 24 de junio de 2026 19:00 horas Estadio Monterrey Dieciseisavos de Final Primero del Grupo F vs Segundo del Grupo C Lunes 29 de junio de 2026 19:00 horas Estadio Monterrey

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