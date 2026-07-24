Arrestan a Tony Romo por presunto manejo bajo alcohol

El exquarterback de los Cowboys fue detenido en Wisconsin tras reprobar pruebas de sobriedad y deberá comparecer ante un tribunal en septiembre

El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys y actual analista de la NFL para CBS Sports, Tony Romo, fue arrestado bajo sospecha de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol en el estado de Wisconsin.

De acuerdo con el informe de arresto de la Oficina del Jefe de Policía del Condado de Milwaukee, Romo fue detenido mientras circulaba hacia el sur por la Interestatal 43, donde presuntamente no superó las pruebas de sobriedad realizadas por los agentes en el lugar.

Tras su detención, el exjugador fue puesto bajo custodia, fichado y posteriormente liberado, de acuerdo con las autoridades.

Romo desarrolló toda su carrera profesional con los Dallas Cowboys, franquicia con la que jugó de 2004 a 2016 y fue seleccionado en cuatro ocasiones al Pro Bowl.

El exmariscal continúa como el líder histórico del equipo en pases de touchdown, con 248, mientras que su marca de 34,183 yardas por pase fue superada la temporada pasada por Dak Prescott.

Comparecerá en septiembre

El exquarterback tiene programada una comparecencia judicial para el próximo 21 de septiembre, en la que se dará seguimiento al proceso derivado de su arresto.

Hasta el momento, CBS Sports, cadena para la que Romo trabaja como comentarista principal de los partidos de la NFL desde 2017, no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

Romo, de 46 años, estudió la preparatoria en Burlington, Wisconsin, localidad ubicada a unos 56 kilómetros de Milwaukee.