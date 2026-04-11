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Deportes

Arrestan a Markquese Bell, jugador de los Cowboys

El safety enfrenta cargos por posesión de drogas en Texas y podría ser sancionado por la NFL bajo su política de conducta personal

  • 11
  • Abril
    2026

El safety de los Dallas Cowboys, Markquese Bell, fue arrestado en Prosper, Texas, y enfrenta cargos por posesión de una sustancia controlada y marihuana, de acuerdo con registros oficiales del condado de Collin.

La detención fue realizada por la policía local el viernes, tras una intervención en la que se localizaron las sustancias mencionadas. En el estado de Texas, la posesión de una sustancia controlada es considerada un delito grave, mientras que la posesión de marihuana se clasifica como delito menor de clase B.

Posibles consecuencias legales y deportivas

El jugador, de 25 años, no solo deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente, sino que también podría ser sancionado por la National Football League (NFL), conforme a su política de conducta personal.

Hasta el momento, los Cowboys no han emitido comentarios oficiales sobre el caso, aunque confirmaron estar al tanto de la situación.

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Por su parte, su agente, Deiric Jackson, señaló que Bell permitirá que el proceso legal siga su curso sin emitir más declaraciones.

Impacto en el equipo

El arresto genera incertidumbre en la defensiva de Dallas, donde Bell se ha consolidado como una pieza de rotación importante en las últimas temporadas.

El jugador se encuentra en su segundo año de un contrato de tres años y nueve millones de dólares, tras haber llegado al equipo como agente libre no seleccionado en el draft de 2022.

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Durante la temporada pasada, participó en 17 partidos, tres de ellos como titular, registrando 34 tacleadas, un sack, un pase defendido y una presión al mariscal de campo, además de contribuir en equipos especiales.

La situación legal de Markquese Bell será seguida de cerca en los próximos días, mientras se definen las condiciones de su proceso judicial y posibles medidas disciplinarias tanto por parte de las autoridades como de la NFL.


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