Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26164689287914_b3805bf4f9
Deportes

Arrestan a James Harden por portar un arma en Houston

James Harden fue detenido en Houston por portar ilegalmente un arma en un vehículo. Pagó una fianza de 100 dólares y quedó en libertad

  • 13
  • Junio
    2026

El jugador de los Cavaliers de Cleveland, James Harden, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston, Texas, por un cargo menor relacionado con la portación ilegal de un arma en un vehículo motorizado, de acuerdo con registros de la Oficina del Secretario del Tribunal de Distrito del Condado de Harris.

Según los documentos judiciales, Harden fue detenido a las 3:41 de la mañana y fichado poco antes de las 5:00 horas. Posteriormente, pagó una fianza de 100 dólares y fue liberado de la custodia policial.

La acusación señala que el basquetbolista tenía una pistola a la vista dentro del vehículo y que el arma no se encontraba en una funda.

La comparecencia inicial de Harden está programada para el próximo 22 de junio, según la información publicada por la oficina judicial correspondiente.

Los documentos del caso también indican que el jugador figura como residente de Houston.

Cavaliers siguen el caso

Tras conocerse la detención, los Cavaliers de Cleveland emitieron un comunicado en el que señalaron que están al tanto de lo ocurrido y recaban información sobre el caso.

“Los Cavaliers de Cleveland están al tanto del arresto de James Harden esta mañana y están en el proceso de recopilar información adicional. Estamos en contacto con James y con sus representantes y seguiremos de cerca los acontecimientos a medida que haya novedades. Por el momento, no haremos más comentarios”, indicó la organización.

Por su parte, los representantes del jugador no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por medios de comunicación.

Harden, de 36 años, acaba de concluir su temporada número 17 en la NBA y cuenta con una opción contractual por 42.3 millones de dólares para regresar a los Cavaliers la próxima campaña.

Tras la eliminación de Cleveland en las finales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York, el escolta manifestó su interés en continuar con la franquicia, incluso contemplando la posibilidad de renunciar a dicha opción para negociar un acuerdo de mayor duración.

A lo largo de su carrera, Harden ha sido seleccionado 11 veces al Juego de Estrellas, ha integrado en ocho ocasiones los equipos All-NBA y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en la temporada 2017-18 mientras militaba con los Rockets de Houston.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

omar_artan_cobrara_sueldo_pese_a_no_arbitrar_eua_0958b24213
Omar Artán cobrará su sueldo pese a no arbitrar en Estados Unidos
seleccion_tunez_ap_33ec1845a3
Túnez arranca su aventura mundialista. Estas son sus estrellas
isaac_del_toro_gana_tour_auvergne_rhone_alpes_39af11d9ab
Isaac del Toro se corona en Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo
publicidad

Últimas Noticias

omar_artan_cobrara_sueldo_pese_a_no_arbitrar_eua_0958b24213
Omar Artán cobrará su sueldo pese a no arbitrar en Estados Unidos
seleccion_tunez_ap_33ec1845a3
Túnez arranca su aventura mundialista. Estas son sus estrellas
miles_personas_exigen_madrid_barcelona_mejores_condiciones_727dbd3e25
Miles protestan por mejores condiciones para docentes en España
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_f1ddb85abb
Ya llegó el ‘finde’; descubre cómo puedes disfrutarlo
publicidad
×