Arrestan a James Harden por portar un arma en Houston

El jugador de los Cavaliers de Cleveland, James Harden, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston, Texas, por un cargo menor relacionado con la portación ilegal de un arma en un vehículo motorizado, de acuerdo con registros de la Oficina del Secretario del Tribunal de Distrito del Condado de Harris.

Según los documentos judiciales, Harden fue detenido a las 3:41 de la mañana y fichado poco antes de las 5:00 horas. Posteriormente, pagó una fianza de 100 dólares y fue liberado de la custodia policial.

La acusación señala que el basquetbolista tenía una pistola a la vista dentro del vehículo y que el arma no se encontraba en una funda.

La comparecencia inicial de Harden está programada para el próximo 22 de junio, según la información publicada por la oficina judicial correspondiente.

Los documentos del caso también indican que el jugador figura como residente de Houston.

Cavaliers siguen el caso

Tras conocerse la detención, los Cavaliers de Cleveland emitieron un comunicado en el que señalaron que están al tanto de lo ocurrido y recaban información sobre el caso.

“Los Cavaliers de Cleveland están al tanto del arresto de James Harden esta mañana y están en el proceso de recopilar información adicional. Estamos en contacto con James y con sus representantes y seguiremos de cerca los acontecimientos a medida que haya novedades. Por el momento, no haremos más comentarios”, indicó la organización.

Por su parte, los representantes del jugador no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por medios de comunicación.

Harden, de 36 años, acaba de concluir su temporada número 17 en la NBA y cuenta con una opción contractual por 42.3 millones de dólares para regresar a los Cavaliers la próxima campaña.

Tras la eliminación de Cleveland en las finales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York, el escolta manifestó su interés en continuar con la franquicia, incluso contemplando la posibilidad de renunciar a dicha opción para negociar un acuerdo de mayor duración.

A lo largo de su carrera, Harden ha sido seleccionado 11 veces al Juego de Estrellas, ha integrado en ocho ocasiones los equipos All-NBA y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en la temporada 2017-18 mientras militaba con los Rockets de Houston.

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