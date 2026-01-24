Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26024573302944_8f8b8b5156
Deportes

Arrestan a Rasheed Walker por portar arma en aeropuerto de NY

El tackle de los Packers fue detenido en LaGuardia por presentar un arma sin credenciales válidas; su abogado confía en que el caso será desestimado

  • 24
  • Enero
    2026

Rasheed Walker, tackle ofensivo de los Packers de Green Bay, fue arrestado el viernes por la mañana en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, luego de que autoridades detectaran que presentó un arma de fuego para inspección sin contar con las credenciales adecuadas.

La policía de la Autoridad Portuaria informó que atendió una solicitud de verificación de armas en la Terminal C, donde Walker, de 25 años, se había registrado con la aerolínea Delta y declaró portar un arma.

Licencia no válida en Nueva York

De acuerdo con las autoridades, el jugador fue detenido debido a que su licencia para portar armas no era válida en el estado de Nueva York.

Arthur Aidala, abogado de Walker, señaló que su cliente divulgó voluntariamente un arma descargada y asegurada al llegar al aeropuerto, y sostuvo que el arresto se debió únicamente a un tema administrativo.

“Estamos seguros de que el asunto eventualmente será desestimado”, afirmó Aidala en un comunicado por correo electrónico.

Trayectoria con los Packers

La temporada de Green Bay concluyó el pasado 10 de enero tras caer 31-27 ante los Bears de Chicago en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.

Walker ha sido el tackle izquierdo titular del equipo durante las últimas tres temporadas. Fue seleccionado por los Packers en la séptima ronda del Draft de 2022 procedente de Penn State y ha iniciado 48 partidos de temporada regular.

Además, ha sido titular en los cuatro encuentros de postemporada que ha disputado Green Bay en los últimos tres años.

El liniero ofensivo acaba de completar el último año de su contrato y está programado para convertirse en agente libre durante la próxima temporada baja, mientras se define el curso legal del incidente ocurrido en Nueva York.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_homicidios_mexico_2cffbd1c73
Bajan homicios en México en el primer semestre del 2025: Inegi
FGR_fotografia_2026_capturado_a422a80b6b
Vinculan a proceso en Tepatitlán a Martín de Porres
homicidios_nuevo_leon_32_b4961beea5
Lesionan a joven de 17 años con disparo en la pierna en García
publicidad

Últimas Noticias

refuerzan_protocolos_tormenta_invernal_mexico_fa6041b06f
Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T083552_772_034cbe4f5a
Retira Prepa Tec 1.3 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
sultanes_femenil_pierde_contra_algodoneras_2053a9bb24
Sultanes Femenil sufre derrota ante Algodoneras de Unión Laguna
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×