Arrestan a Rasheed Walker por portar arma en aeropuerto de NY

Rasheed Walker, tackle ofensivo de los Packers de Green Bay, fue arrestado el viernes por la mañana en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, luego de que autoridades detectaran que presentó un arma de fuego para inspección sin contar con las credenciales adecuadas.

La policía de la Autoridad Portuaria informó que atendió una solicitud de verificación de armas en la Terminal C, donde Walker, de 25 años, se había registrado con la aerolínea Delta y declaró portar un arma.

Licencia no válida en Nueva York

De acuerdo con las autoridades, el jugador fue detenido debido a que su licencia para portar armas no era válida en el estado de Nueva York.

Arthur Aidala, abogado de Walker, señaló que su cliente divulgó voluntariamente un arma descargada y asegurada al llegar al aeropuerto, y sostuvo que el arresto se debió únicamente a un tema administrativo.

“Estamos seguros de que el asunto eventualmente será desestimado”, afirmó Aidala en un comunicado por correo electrónico.

Trayectoria con los Packers

La temporada de Green Bay concluyó el pasado 10 de enero tras caer 31-27 ante los Bears de Chicago en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.

Walker ha sido el tackle izquierdo titular del equipo durante las últimas tres temporadas. Fue seleccionado por los Packers en la séptima ronda del Draft de 2022 procedente de Penn State y ha iniciado 48 partidos de temporada regular.

Además, ha sido titular en los cuatro encuentros de postemporada que ha disputado Green Bay en los últimos tres años.

El liniero ofensivo acaba de completar el último año de su contrato y está programado para convertirse en agente libre durante la próxima temporada baja, mientras se define el curso legal del incidente ocurrido en Nueva York.

