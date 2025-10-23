Cerrar X
Deportes

Arrestan Terry Rozier y entrenador de NBA por apuestas

Previo a estas detenciones, se llevó a cabo el arresto de Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales

  • 23
  • Octubre
    2025

Agentes del FBI detuvieron al jugador de los Miami Heat, Terry Rozier y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, por apuestas ilegales en la NBA.

El arresto de Rozier se produjo después de que los Miami Heat fuesen derrotados por los Orlando Magic en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

Rozier estaba bajo sospecha desde que en 2023 fuesen detectadas una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el base militaba en el primer equipo.

Por su parte, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons y forma parte del Salón de la Fama. Ahora es el director técnico de los Blazers desde 2021.

Previo a estas detenciones, se llevó a cabo el arresto de Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.


