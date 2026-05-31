Arrestan a 780 personas por altercados tras victoria del PSG

Al menos 780 personas fueron arrestadas en Francia por presuntamente participar en los altercados registrados en París tras la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, detalló que 57 agentes resultaron heridos, debido a que los aficionados al fútbol provocaron incendios y vandalizaron diversos comercios.

Autoridades también intervinieron cinco veces durante la noche para impedir que la gente bloqueara el tráfico en la principal vía de circunvalación alrededor de París, dijo.

Indicó que se registraron disturbios en unas 15 ciudades de Francia, con incidentes de vandalismo en “uno o dos” comercios de cada una de esas localidades aparte de París.

En total, 780 personas fueron detenidas, de las cuales 480 de ellas solo en el área de París, señaló.

La fiscalía de París dijo que 277 personas han quedado arrestadas, incluidos 82 menores, por presuntos delitos.

Esto ocurrió cuando aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final la tarde del sábado en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain ganó al Arsenal en la tanda de penales en una final emocionante.

Sin embargo, algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Alrededor de 20,000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

En mayo del año pasado, tras el primer título del PSG, 201 personas resultaron heridas en la capital francesa y la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia.

El PSG gana la Liga de Campeones en los penaltis

El conjunto parisino conquistó su segundo título consecutivo de Liga de Campeones al imponerse 4-3 en la tanda de penales tras empatar 1-1.

El Paris Saint-Germain volvió a escribir su nombre en la historia del futbol europeo al conquistar su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones, luego de derrotar al Arsenal en una intensa final que se definió desde los once pasos tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga.

Aquí te presentamos la nota completa: El PSG gana la Liga de Campeones en los penaltis

Comentarios