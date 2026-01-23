Podcast
Internacional

Arrestan a manifestantes anti ICE en aeropuerto de Mineápolis

Decenas de personas, entre ellas clérigos, fueron detenidas previo una protesta masiva contra las operaciones de ICE por presuntamente incumplir permisos

Protestas contra la aplicación de leyes migratorias en Minnesota derivaron en arrestos, cierres de negocios y movilizaciones masivas, mientras las manifestaciones avanzaron pese a temperaturas extremas en el estado.

Autoridades confirmaron la detención de manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–St. Paul luego de que excedieran los límites establecidos en su permiso para protestar. Los hechos ocurrieron cuando comenzaba una jornada de movilización estatal en rechazo a la ofensiva migratoria del gobierno federal encabezado por el presidente Donald Trump.

Arrestos durante protesta en el aeropuerto de Minneapolis–St. Paul

De acuerdo con la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos, los manifestantes fueron arrestados fuera de la terminal principal al afectar operaciones de aerolíneas. Entre los detenidos se encontraban alrededor de 100 clérigos, según organizaciones convocantes, quienes protestaban por la participación de Delta Airlines en la deportación de inmigrantes.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que el grupo incumplió las estipulaciones del permiso otorgado para manifestarse. Hasta el momento no se ha precisado el número total de personas detenidas.

Movilización estatal y cierres en solidaridad

Una red de sindicatos, organizaciones progresistas y líderes religiosos llamó a no acudir a centros de trabajo, escuelas ni comercios como parte de la protesta. Los organizadores informaron que más de 700 negocios cerraron en todo Minnesota, desde comunidades cercanas a la frontera con Canadá hasta el centro de Minneapolis.

Las protestas se concentraron en Minneapolis y St. Paul, ciudades que han registrado movilizaciones diarias tras la muerte de Renee Good durante un operativo del ICE el 7 de enero. En semanas recientes, la presencia de agentes federales aumentó, lo que derivó en confrontaciones con residentes y activistas.

Detención de menores durante operativos migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención de una niña de 2 años y un niño de 5 durante operativos migratorios en el área metropolitana. En el caso de la menor, identificada como Chloe, un juez federal ordenó su liberación de emergencia bajo custodia legal.

Respecto al niño de 5 años, las autoridades señalaron que fue detenido junto con su padre y trasladado a un centro de detención familiar en Texas. La defensa legal cuestionó la versión oficial y afirmó que no existen antecedentes penales del padre.

Protestas en medio de frío extremo y tormenta invernal

La movilización coincidió con una ola de frío extremo y el avance de una tormenta invernal que afecta a millones de personas en EUA. Durante la jornada, Minneapolis registró temperaturas de hasta -24 grados Celsius, con sensación térmica inferior.

Escuelas, universidades y distritos escolares suspendieron clases presenciales debido a las condiciones climáticas. A pesar del frío, los organizadores mantuvieron la convocatoria a marchas y concentraciones, mientras sectores comerciales, en particular negocios de la comunidad somalí, reportaron afectaciones económicas por el temor a detenciones.

Las autoridades federales y locales reiteraron que los operativos migratorios continuarán conforme a la ley, mientras las protestas mantienen abierto el debate social y económico en Minnesota.


