Arrestan en Texas a agente del ICE que baleó a hombre en redada

Un agente federal de inmigración buscado por disparar contra un hombre venezolano durante las redadas del gobierno de Trump en Minnesota fue arrestado el viernes en Texas, informaron las autoridades.

Christian Castro, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenido 11 días después de que fiscales de Minneapolis lo acusaran de agresión y de denunciar falsamente un delito, en el tiroteo del 14 de enero en el que Julio César Sosa Celis resultó herido.

Los fiscales del condado Hennepin en Minnesota, señalaron que la Oficina de Aprehensión Criminal del estado localizó a Castro, de 52 años, en Texas y trabajó con los Texas Rangers y con agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para arrestarlo.

La Oficina del Inspector General negó posteriormente cualquier participación, tras lo cual la fiscalía del condado cambió su declaración para decir que personal de la Oficina del Inspector General estuvo “presente en el lugar” del arresto y no que lo llevó a cabo.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios al ICE y a los Texas Rangers.

Los registros judiciales en línea no mencionan a un abogado para Castro y no estaba claro de momento si cuenta con uno.

En un comunicado, la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty, calificó el arresto como “un paso crucial hacia adelante en nuestro procesamiento del señor Castro” .

Castro es el segundo agente federal acusado por su conducta durante la ofensiva migratoria en Minnesota, que se conoció como la Operación Metro Surge. Es uno de los dos agentes que según el director de ICE, Todd Lyons, mintieron sobre las circunstancias del incidente.

Según los fiscales, Castro disparó a través de la puerta de una vivienda e hirió a Sosa Celis en el muslo después de que Castro y otro agente persiguieran a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Moriarty indicó que Sosa Celis y Aljorna estaban legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Sosa Celis y a Aljorna de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve. Un juez federal desestimó posteriormente los cargos, y el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo ocurrido.

En un comunicado tras anunciarse las acusaciones, el ICE indicó que la fiscalía federal estaba investigando declaraciones de agentes que podrían enfrentar medidas disciplinarias, incluida la destitución y el procesamiento penal. El ICE calificó la actuación de la fiscalía del condado como “ilegal y nada más que una maniobra política”. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, a la que Moriarty atribuyó ayuda en el arresto, es independiente de ICE y su propósito es actuar como organismo de supervisión de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, incluido el ICE.

Minneapolis difundió el mes pasado un video que muestra los momentos previos al tiroteo contra Sosa Celis, captado a distancia por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad.

El video parece mostrar a una persona de pie con una pala para nieve fuera de la casa, cerca de la calle, que luego retrocede hacia la vivienda y arroja la pala al patio. Esto ocurre mientras una persona perseguida por otra sube corriendo desde la calle, cae en la acera, se levanta y continúa hacia la casa.

Los tres parecen forcejear cerca de los escalones de la entrada durante unos 10 segundos. No queda claro el momento exacto en que Sosa Celis recibe el disparo. Un automóvil con luces intermitentes aparece y otra persona se acerca caminando.

El gobierno de Trump envió a miles de agentes al área metropolitana de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump, y consideró que la Operación Metro Surge fue un éxito.

Pero las tensiones aumentaron durante la campaña de varias semanas, y las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales desataron indignación de la opinión pública y plantearon interrogantes sobre la conducta de los agentes.

Los dirigentes de Minnesota y el gobierno de Trump han chocado sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a agentes federales por su conducta en servicio.

La oficina de Moriarty acusó el mes pasado al agente de inmigración Gregory Donnell Morgan Jr. de agresión por presuntamente apuntar con su arma hacia personas dentro de un automóvil en una autopista. Se entregó la semana pasada y su abogado impugna los cargos.

El condado también investiga las muertes de Good y Pretti y demandó al gobierno de Trump en marzo para obtener acceso a pruebas en esos casos y en el tiroteo contra Sosa Celis.

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