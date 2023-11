Asegura Siboldi tras empate: 'Merecíamos ganar'

Los Tigres empataron en la fecha 16 ante el San Luis, con goles en los últimos minutos y con San Luis alcanzando par de veces a los felinos. No obstante, el entrenador de la U, consideró que su equipo merecía el triunfo.

"Siempre me preocupa, pero más cuando ele quipo no tiene respuesta, no juega bien o no intenta jugar bien, hoy intentó eso, en mi forma de ver merecíamos ganar, pero el rival hizo su planteamiento, le salió bien, un buen empate para ellos y siempre trabajamos para ganar", dijo SIboldi en conferencia.

El uruguayo también dijo que en todo momento buscaron más goles, pese a tener la ventaja,, "Hoy hubiera sido más fácil ponerme defensivo para tener el marcador, pero los cambios fueron para buscar más goles y eso es lo que más me gusta, el equipo está para eso y si no tuviéramos eso buscaría otra forma, pero viendo el equipo que tenemos lo hago".

Por último, enfatizó en que no hay excusas y que tienen que seguir trabajando, "Lo que te pueda decir sonará a excusa y no quiero poner excusas, no es la idea y sabemos que hay que trabajar y mejorar, principalmente ponernos de acuerdo, entonces, es mejorable y lo importante es que es mejorable, no es nada fácil, somos conscientes que esos baches en una Liguilla no pueden estar.

