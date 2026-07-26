Así logró Philadelphia 76ers conseguir a LeBron James

La empresa obtuvo cierto reconocimiento de nombre gracias a la iniciativa de las vallas en 2018, y él comentó que fue un gran impulso para sus trabajadores

LeBron James tomó su decisión final y eligió a los Philadelphia 76ers como su próxima casa, luego de ocho años de intensos intentos para que esto se volviera una realidad.

James anunció el viernes que jugará con los 76ers en lo que, según afirmó, será la “última decisión” de su carrera como jugador.

¿Cómo fue la estrategia de las vallas para atraer a LeBron James a 76ers?

Todo inició en febrero de 2018, cuando un empresario llamado Asher Raphael organizó la colocación de tres vallas publicitarias a unos pocos kilómetros de Cleveland en un intento por atraer a la superestrella, pero James decidió más tarde ese año dejar a los Cavaliers y unirse a los Los Angeles Lakers.

La idea de las vallas se basó en la película galardonada de 2017 “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, y simplemente pretendía ser algo divertido.

Raphael encargó vallas con los mensajes “Philly Wants LeBron” y “Complete The Process". La tercera valla mostraba dónde encajaría James en la cancha con los otros titulares de los Sixers.

“Solo queríamos plantar la semilla de que Philadelphia lo quería. Creo que mucha gente piensa en Filadelfia como una gran ciudad deportiva, pero los equipos rivales la ven como un lugar algo intimidante. Y solo queríamos plantar la semilla de que aquí sería bien recibido y le encantaría”.

La empresa obtuvo cierto reconocimiento de nombre gracias a la iniciativa de las vallas en 2018, y él comentó que fue un gran impulso para la moral de los empleados.

"En ese momento, nos convertimos en un aspirante indiscutible. Y si viene a Filadelfia y conseguimos ese título y ese trofeo después de 44 años, el país verá de qué están hechos los aficionados de los Sixers”

Ahora, con la firma de James, Philadelphia se convierte en uno de los rivales a vencer para esta temporada.