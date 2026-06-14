Australia derrota 2-0 a Turquía en el Mundial FIFA 2026™

Australia dio uno de los primeros golpes de autoridad del Grupo D al imponerse por 2-0 a Turquía en Vancouver, en un resultado que frenó el esperado regreso de los turcos a una Copa del Mundo y confirmó la capacidad competitiva de los Socceroos en los grandes escenarios.

El conjunto dirigido por Tony Popovic construyó su victoria a partir de una sólida estructura defensiva, una destacada actuación del guardameta Patrick Beach y la contundencia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, autores de los goles australianos.

A pesar de que Turquía dominó ampliamente la posesión del balón y generó más oportunidades ofensivas, Australia fue más efectiva en los momentos clave y supo aprovechar los espacios que dejó su rival.

Australia golpeó en el momento justo

Desde los primeros minutos, Turquía asumió el protagonismo del encuentro. Ismail Yüksek avisó con un remate de cabeza que pasó cerca del arco y poco después Arda Güler comenzó a convertirse en el principal generador de juego del conjunto europeo.

La oportunidad más clara de la primera mitad llegó al minuto 26, cuando Güler encontró espacio dentro del área y obligó a Patrick Beach a intervenir con una gran atajada.

Sin embargo, apenas instantes después llegó la respuesta australiana. Un veloz contragolpe permitió que Nestory Irankunda superara a la defensa turca y definiera con precisión ante la salida de Ugurcan Çakir para colocar el 1-0 al minuto 27.

El atacante de 20 años, que actualmente milita en el Watford, hizo historia al convertirse en el goleador más joven de Australia en una Copa del Mundo. Tras marcar, celebró golpeando el banderín de córner en homenaje a la leyenda australiana Tim Cahill.

Patrick Beach sostuvo la ventaja australiana

El arquero Patrick Beach fue una de las grandes figuras del encuentro. El guardameta respondió en los momentos de mayor presión turca y justificó la decisión de Popovic de darle la titularidad por delante del experimentado Matthew Ryan.

Antes del descanso evitó el empate tras un potente disparo de Abdulkerim Bardakcı y en la segunda mitad volvió a aparecer para detener un peligroso tiro libre ejecutado por Arda Güler.

La actuación del arquero permitió que Australia resistiera los constantes intentos de una Turquía que buscó variantes ofensivas con el ingreso de Kenan Yildiz y los movimientos constantes de Güler en diferentes sectores del campo.

Cuando el conjunto europeo parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo.

Al minuto 75, Connor Metcalfe aprovechó una pérdida de balón de Ismail Yüksek, avanzó con libertad hacia la frontal del área y sacó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0 definitivo.

Turquía insistió durante el tramo final con remates de media distancia, centros al área y acciones a balón parado, pero nunca encontró la precisión necesaria para descontar.

Australia comparte la cima con Estados Unidos

Con este resultado, Australia sumó sus primeros tres puntos y quedó igualada con Estados Unidos en la parte alta del Grupo D, luego de la goleada estadounidense sobre Paraguay en la jornada inaugural.

Para Turquía, la derrota representa un duro golpe en su regreso a los Mundiales después de una ausencia de 24 años. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella ahora está obligado a reaccionar en su próximo compromiso frente a Paraguay si quiere mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Australia, por su parte, confirmó una vez más su capacidad para competir en este tipo de torneos y buscará dar otro paso importante cuando enfrente a Estados Unidos en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D.





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