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El Tri supera a Australia en amistoso rumbo al Mundial 2026

La victoria permitió al Tricolor extender a siete partidos su racha sin derrota durante 2026 y mantener buenas sensaciones en la antesala de la Copa del Mundo

  • 31
  • Mayo
    2026

La Selección Mexicana dio un paso positivo en su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 al derrotar por marcador de 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, en un encuentro que permitió a Javier Aguirre afinar detalles tácticos y observar el estado físico de varios futbolistas clave antes de definir su lista final de convocados.

El conjunto nacional mostró una versión dominante durante gran parte del partido y encontró recompensa gracias a una de sus principales fortalezas en los últimos meses: el juego a balón parado.

Johan Vásquez marca la diferencia en Pasadena

El único gol del encuentro llegó al minuto 28. Tras un tiro de esquina ejecutado por Alexis Vega, el defensor Johan Vásquez se elevó dentro del área y conectó un remate de cabeza que superó al arquero Mathew Ryan para abrir el marcador.

La anotación reflejó lo que sucedía en el terreno de juego, ya que México había asumido el control desde los primeros minutos y generaba constante peligro sobre la portería australiana.

Instantes antes del gol, Alexis Vega había obligado a Ryan a intervenir con una atajada de mérito para evitar la caída de su arco, mientras que posteriormente Guillermo Martínez estuvo cerca de ampliar la ventaja con otro remate surgido a partir de una jugada de estrategia.

El dominio mexicano también quedó plasmado en las estadísticas ofensivas de la primera mitad, periodo en el que el equipo de Javier Aguirre triplicó los remates de los Socceroos y controló la posesión del balón.

Australia reaccionó, pero México mantuvo el control

Para la segunda mitad, Australia adelantó líneas en busca del empate y encontró su oportunidad más clara con un disparo a corta distancia que fue contenido por Raúl Rangel, quien respondió con seguridad para mantener la ventaja mexicana.

El conjunto oceánico mejoró su presencia ofensiva tras el descanso, aunque la defensa encabezada por Johan Vásquez logró contener los intentos rivales y conservar la portería en cero.

México volvió a acercarse al gol en la recta final del encuentro, incluso llegó a enviar el balón al fondo de las redes al minuto 75, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Más allá del resultado, el encuentro representó una oportunidad para que Javier Aguirre evaluara distintas alternativas de cara al debut mundialista.

El estratega mexicano modificó la propuesta táctica durante el segundo tiempo, pasando de una fase basada en la posesión y circulación interior a un esquema de mayor despliegue físico y presión en diferentes sectores del campo.

Asimismo, aprovechó el amistoso para observar a jugadores que se encuentran en la etapa final de recuperación física, entre ellos Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y Santiago Giménez, quienes buscan llegar en plenitud al torneo.

También destacó la actuación de jóvenes elementos como Mateo Chávez, uno de los futbolistas que mejor aprovechó los minutos otorgados durante el encuentro.

México llega con confianza al cierre de su preparación

La victoria permitió al Tricolor extender a siete partidos su racha sin derrota durante 2026 y mantener buenas sensaciones en la antesala de la Copa del Mundo.

Antes de iniciar su participación como anfitrión, México disputará un último partido de preparación el próximo 4 de junio frente a Serbia, duelo que servirá como la prueba final para Javier Aguirre antes de entregar su convocatoria definitiva.

El debut mundialista de la selección mexicana está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, encuentro con el que comenzará oficialmente el camino del Tri en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.


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