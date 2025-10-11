Cerrar X
Auténticos Tigres derrotan con ataque terrestre a Linces UVM

Con 448 yardas totales, el equipo regiomontano volvió a acariciar la victoria al enfrentarse al equipo de uno de los mejores mariscales de campo del torneo

Los Auténticos Tigres encabezados por el corredor Ángel Alvarado, derrotaron 42-30 a los Linces UVM. 

Con dos de los cuatro tochdowns que generó, el corredor condujo al equipo regiomontano a la senda de la victoria, mientras que los rivales sufrieron su segunda derrota consecutiva.

Los Auténticos sumaron 448 yardas totales, de las cuales, 274 fueron terrestres. Entre los jugadores que anotaron se encuentran Eduardo Martínez y Humberto Saldaña, mientras que su mariscal de campo tuvo dos envíos a la zona de anotación, que fueron recibidos por Christian Espinosa y Alan Patricio Silva.

En tanto, los Linces completaron 317 yardas por aire, lo que destacó el ataque aéreo del quarterback Iker Ayala, lo que convierte a su ataque en uno de los mejores en la conferencia de los 14 Grandes.

El head coach de los Auténticos, Juan Antonio Zamora, mencionó que le tranquiliza constatar que el equipo cuenta con "tantos buenos corredores".

 


