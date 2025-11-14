Cerrar X
Auténticos Tigres vapulea a Linces y está en Semifinales de ONEFA

El equipo dirigido por el coach Juan Antonio Zamora venció 28-7 a la UVM, con una actuación estelar del quarterback Sergio Reséndiz, ante más de 5,000 personas

  • 14
  • Noviembre
    2025

Auténticos Tigres de la UANL aseguró su pase a Semifinales tras vencer contundentemente 28-7 a los Linces de la Universidad del Valle de México (UVM), en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Gaspar Mass. 

El equipo dirigido por el coach Juan Antonio Zamora selló su victoria con un desempeño ofensivo que explotó a partir del segundo cuarto, mientras su defensiva mantuvo a raya a la visita durante la mayor parte del partido.

El primer cuarto fue un auténtico duelo de trincheras, terminando sin anotaciones gracias al destacado trabajo defensivo de ambos equipos. Por la UANL, sobresalieron las capturas y la presión de jugadores clave como Diego Blade, Pablo Treviño y Benjamín Huez.

Auténticos Tigres

Fue en el segundo cuarto cuando la ofensiva de los felinos, comandada por el mariscal de campo Sergio Reséndiz, despertó y marcó el rumbo definitivo del partido. Tras una recuperación de balón suelto por parte del defensivo Gael Reyes (2), la maquinaria auriazul se puso en marcha.

Reséndiz orquestó tres pases de anotación consecutivos, el primero a Ángel Fernández, el segundo a Aldo Herrera, el tercero a Vinicio García; además, con los puntos extras de Reinaldo Blanco, Auténticos Tigres se fue al descanso con una cómoda ventaja de 21-0.

En el tercer cuarto, los Linces intentaron reaccionar y complicaron a la defensiva de la UANL, pero no lograron concretar puntos. Por su parte, Sergio Reséndiz continuó su gran noche al deleitar a la afición con un espectacular pase de anotación de más de 30 yardas que fue atrapado y llevado a las diagonales por el receptor Cristian Espinoza, colocando el marcador 28-0.

Auténticos Tigres

Ya con una ventaja irremontable, en el último cuarto, el entrenador Zamora dio minutos al mariscal suplente Ángel Fernández, mientras que los Linces lograron su única anotación del partido. Al final, el reloj fue aliado de los felinos, decretando la victoria 28-7 ante más de 5,000 personas.

Con este triunfo, Auténticos Tigres avanza a la Semifinal de la temporada 2025 de la ONEFA. El encuentro se disputará en el Gaspar Mass de Ciudad Universitaria, el viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas.

El rival de los felinos saldrá del enfrentamiento entre los Borregos del ITESM Campus Puebla y los Borregos del ITESM Campus Guadalajara. El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, estuvo presente en el estadio, acompañado de secretarios, directores y la comunidad universitaria.


