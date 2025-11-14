Auténticos Tigres, es hora de ‘rugir’… ¡En playoffs de la ONEFA!
El equipo universitario recibe este viernes a Linces UVM en Cuartos de Final, a las 19:00 horas en el emparillado del Estadio Gaspar Mass
- 14
-
Noviembre
2025
Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inician esta noche el camino hacia el título porque arrancan los playoffs de la Temporada 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), con la fase de cuartos de final.
El equipo universitario, dirigido por el head coach Juan Antonio Zamora, recibe a Linces UVM (Universidad del Valle de México) a las 19:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL.
Ambos conjuntos se vieron las caras el pasado viernes 10 de octubre en el inmueble de la Máxima Casa de Estudios del estado de Nuevo León, en la Semana 6 de la temporada regular, en la actual campaña 2025 de la ONEFA.
Aquella noche, los Auténticos Tigres se quedaron con la victoria por marcador de 42-30.
El ganador del duelo de este viernes avanzará a la semifinal, que se disputará la próxima semana.
Los dirigidos por el head coach Juan Antonio Zamora tuvieron 317 puntos a favor y 187 en contra, en la temporada regular de la campaña 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).
Ficha
Fútbol americano
ONEFA 2025
Playoffs
Cuartos de final
Auténticos Tigres vs. Linces
Estadio Gaspar Mass
19:00 horas - Hoy
Canal 53
Otro juego de este viernes
Aztecas UDLAP en Borregos CCM
Centro Deportivo Borregos - 18:00 horas
Partidos de este sábado
Borregos Guadalajara en Borregos Puebla
Estadio Cráter Azul - 13:00 horas
Águilas Blancas IPN en Borregos Monterrey
Estadio Borregos - 19:00 horas
