Auténticos Tigres, es hora de ‘rugir’… ¡En playoffs de la ONEFA!

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) inician esta noche el camino hacia el título porque arrancan los playoffs de la Temporada 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), con la fase de cuartos de final.

El equipo universitario, dirigido por el head coach Juan Antonio Zamora, recibe a Linces UVM (Universidad del Valle de México) a las 19:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL.

Ambos conjuntos se vieron las caras el pasado viernes 10 de octubre en el inmueble de la Máxima Casa de Estudios del estado de Nuevo León, en la Semana 6 de la temporada regular, en la actual campaña 2025 de la ONEFA.

Aquella noche, los Auténticos Tigres se quedaron con la victoria por marcador de 42-30.

El ganador del duelo de este viernes avanzará a la semifinal, que se disputará la próxima semana.

Los dirigidos por el head coach Juan Antonio Zamora tuvieron 317 puntos a favor y 187 en contra, en la temporada regular de la campaña 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Ficha

Fútbol americano

ONEFA 2025

Playoffs

Cuartos de final

Auténticos Tigres vs. Linces

Estadio Gaspar Mass

19:00 horas - Hoy

Canal 53

Otro juego de este viernes

Aztecas UDLAP en Borregos CCM

Centro Deportivo Borregos - 18:00 horas

Partidos de este sábado

Borregos Guadalajara en Borregos Puebla

Estadio Cráter Azul - 13:00 horas

Águilas Blancas IPN en Borregos Monterrey

Estadio Borregos - 19:00 horas

