Inicia camino al tetracampeonato Auténticos, en semifinal

Después que la liga comunicó el dictamen que emitió la Comisión de Honor y Justicia, en torno a la problemática que enfrentaron los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte (UAMN), quedó definida la Semifinal de la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza, en la que las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) pasarán BYE, por haber quedado en el lugar número 1 de la tabla de posiciones de la ONEFA 2026 de Intermedia.

La otra semifinal se jugará hoy viernes entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), actuales tricampeones defensores del título y sembrados como equipo número dos, y los Pumas CU de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicados como equipo número tres.

Los antecedentes más recientes entre ambas escuadras se dieron el año pasado en la Final de la categoría, que favoreció a los felinos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por marcador de 28-20, y en la Fecha 4 de la presente campaña, en la que los Auténticos Tigres vencieron a domicilio a los felinos del Pedregal de San Ángel por pizarra de 36-14.

El encuentro quedó programado para hoy viernes a las 13:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la institución educativa nuevoleonesa.

Por lo que respecta a la Conferencia Mario Ángel Borges Massa, los Búhos Guinda del IPN, equipo ubicado al término de la temporada regular como número 1, pasará BYE en la Semifinal, misma que jugarán los Pumas de la FES Acatlán de la UNAM y los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), sembrados como números dos y tres, respectivamente.

El duelo se llevará a cabo hoy viernes a las 15:00 horas en el Estadio Principal de la FES Acatlán.

El antecedente más reciente entre ambas escuadras se registró en la Fecha 1 del presente torneo, cuando los Potros Salvajes derrotaron a domicilio a los felinos de Naucalpan de Juárez, por pizarra de 28-21.

Ficha

Fútbol americano

ONEFA 2026

Categoría intermedia

Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza

Playoffs - Semifinal

Auténticos vs. Pumas CU

Estadio Gaspar Mass

UANL

13:00 horas - Hoy

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