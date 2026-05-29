Auténticos Tigres Juvenil va por otro título en ONEFA

Auténticos Tigres Juvenil está muy cerca de cerrar la página más brillante de su historia.

En su primera incursión en la Temporada de Primavera de la ONEFA, la UANL se medirá este viernes a las 19:00 horas al Club Redskins del Estado de México, en la Final del circuito.

Auténticos ha cumplido una temporada y playoffs dominantes, con marca perfecta en siete juegos, donde han anotado 250 puntos a favor y solo han recibido 28.

Pero esa solo será anécdota si no salen con el triunfo y campeonato esta noche del Estadio Gaspar Mass.

La edición 2026, que es comandada por el coach Juan Carlos García, está plagada de talento top.

En la ofensiva lucen el quarterback Rogelio Cobas, el corredor Jonathan de la Rosa y el receptor Juan de Dios Aldape, pero el “ancla” del éxito está cifrada en una dominante línea ofensiva.

Mientras que la defensa regia ha lucido como una unidad que no solo maniató a sus rivales, sino que también sabe forzar intercambios de balón.

Auténticos está en casa, llega con roster completo y la motivación de coronarse en su primera incursión en la Temporada de Primavera, donde destronaron a Prepa Tec, a quien derrotaron dos veces, la última de ellas en la Semifinal.

Redskins estará en su tercera final al hilo en juvenil, pero nunca ha logrado el campeonato.

Auténticos derrotó a los mexiquenses en la final de la temporada de otoño.

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