Auténticos Tigres juvenil remonta y está en la Final de la ONEFA

Con este triunfo, Auténticos Tigres aseguró cupo en la Final y espera al ganador de la semifinal entre Redskins Edomex Cardenal y Borregos TEC Campus Santa Fe

Auténticos Tigres hizo valer su localía y selló su pase a la Final de la Categoría Juvenil de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), tras derrotar contundentemente a los Linces de la UVM Campus Toluca con un marcador de 33 a 14.

Los pupilos del coach Juan Carlos García mostraron carácter para reponerse de una desventaja momentánea y ahora se encuentran a un paso de llevar el quinto trofeo de la categoría a sus vitrinas.

El encuentro comenzó con el dominio de los felinos. La ofensiva local abrió el marcador gracias a una conexión aérea del mariscal de campo Rogelio Cobas con Juan Carlos Ramos. Con el punto extra de Iker Santiago Hernández, Tigres se adelantó 7-0.

Sin embargo, la respuesta de los visitantes fue inmediata. El quarterback de Linces, Emilio Pérez Campos, ejecutó una jugada personal de 15 yardas para llegar a las diagonales. Tras fallar el punto extra, el primer cuarto cerró con un cerrado 7-6 a favor de la UANL.

El segundo cuarto trajo tensión a la tribuna cuando los de Toluca tomaron la delantera. El ala abierta David Hernández Chávez recibió el ovoide y recorrió 15 yardas para anotar. Con una conversión de dos puntos exitosa, Linces se puso arriba 7-14.

Lejos de caer en la desesperación, Auténticos Tigres respondió con explosividad terrestre. La figura del cuarto fue Jonathan de la Rosa, quien con dos espectaculares acarreos —uno de 30 y otro de 60 yardas— consiguió dos anotaciones consecutivas. Sumado a la efectividad de Iker Hernández en los extras, los locales se fueron al descanso retomando el control 21-14.

Al inicio del tercer periodo, la defensiva y la fortuna jugaron a favor de Tigres. Aunque Linces recuperó un balón suelto y parecía acercarse con una anotación de su safety Santiago Hernández, la jugada fue anulada por un castigo, apagando el ímpetu visitante.

A partir de ahí, la dupla ofensiva de Tigres tomó el mando. A la mitad del tercer cuarto, Rogelio Cobas conectó con Juan de Dios Aldape para ampliar la ventaja a 27-14.

En el último episodio, la misma fórmula Cobas-Aldape se repitió para firmar la anotación final. Aunque el intento de conversión de dos puntos no fue exitoso, el daño ya estaba hecho, decretando el definitivo 33-14.

Con este triunfo, Auténticos Tigres aseguró su lugar en el juego por el campeonato y espera al ganador de la otra semifinal, que disputarán los Redskins Edomex Cardenal y los Borregos TEC Campus Santa Fe, para definir contra quién pelearán por la gloria nacional.

