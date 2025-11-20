Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_04_50_AM_9755fb9a5f
Deportes

Auténticos Tigres vs. Borregos Monterrey… ¡Un clásico de 80 años!

El primer duelo la UANL y el conjunto del ITESM fue el martes 20 de noviembre de 1945, en el Parque de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa

  • 20
  • Noviembre
    2025

El primer Clásico Regio del deporte en la Sultana del Norte lo protagonizaron los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey… hoy hace 80 años.

Este encuentro se realizó el martes 20 de noviembre de 1945 por la tarde, en los campos del Parque de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCYF)… y en el cual los auriazules, en ese entonces llamados Cachorros, vencieron por marcador de 12-7 a los lanudos, dentro del Segundo Campeonato de Futbol Americano del Estado de Nuevo León.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 1.04.53 AM.jpeg

A partir de ese día nació una gran rivalidad deportiva, en la cual ambos conjuntos han disputado finales en las temporadas de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Recientemente se enfrentaron en la Semana 5 de la campaña 2025 de este certamen en el Estadio Borregos… y ahora ambos conjuntos se encuentran en la fase de semifinal de los playoffs.

Auténticos Tigres no perdió ante Borregos Monterrey en los primeros cinco Clásicos Regios Estudiantiles de la historia, en la década de los 40.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 1.04.55 AM.jpeg

Ficha

Futbol Americano
Segundo Campeonato
Estado de Nuevo León
Auténticos Tigres 12-7 Borregos
Parque SCYF

Head coach de Auténticos Tigres: D. Rodríguez Frausto 
Head coach de Borregos: Alejandro Solís
Réferi: Francisco de P. Mendoza
Umpire: Víctor Landeros
Juez de línea: Gaspár Mass M.
Tomados de tiempo: Virgilio Rodríguez


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_18_at_12_40_44_AM_fe28a6b41d
Tigres domina a Rayados… ¡En el ‘Clásico’ de la Tabla General!
deportes_tigres_v_america_a8e262ebbc
Campeón de Liga MX Femenil se definirá en domingo por primera vez
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T162348_816_a393853317
Entregan Premio Estatal del Deporte 2025 en desfile cívico
publicidad

Últimas Noticias

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_27bc66dbe5
Aprende cómo despídirte del dolor con este libro
EH_UNA_FOTO_bbd19aeeb0
Conoce el entrenamiento que revolucionó Hollywood
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×