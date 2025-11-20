Auténticos Tigres vs. Borregos Monterrey… ¡Un clásico de 80 años!

El primer Clásico Regio del deporte en la Sultana del Norte lo protagonizaron los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey… hoy hace 80 años.

Este encuentro se realizó el martes 20 de noviembre de 1945 por la tarde, en los campos del Parque de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCYF)… y en el cual los auriazules, en ese entonces llamados Cachorros, vencieron por marcador de 12-7 a los lanudos, dentro del Segundo Campeonato de Futbol Americano del Estado de Nuevo León.

A partir de ese día nació una gran rivalidad deportiva, en la cual ambos conjuntos han disputado finales en las temporadas de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Recientemente se enfrentaron en la Semana 5 de la campaña 2025 de este certamen en el Estadio Borregos… y ahora ambos conjuntos se encuentran en la fase de semifinal de los playoffs.

Auténticos Tigres no perdió ante Borregos Monterrey en los primeros cinco Clásicos Regios Estudiantiles de la historia, en la década de los 40.

Ficha

Futbol Americano

Segundo Campeonato

Estado de Nuevo León

Auténticos Tigres 12-7 Borregos

Parque SCYF

Head coach de Auténticos Tigres: D. Rodríguez Frausto

Head coach de Borregos: Alejandro Solís

Réferi: Francisco de P. Mendoza

Umpire: Víctor Landeros

Juez de línea: Gaspár Mass M.

Tomados de tiempo: Virgilio Rodríguez

