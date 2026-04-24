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Deportes

Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!

Los de la UANL y el ITESM, en Categoría Juvenil, se enfrentarán este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass, en la Semana 3 de la ONEFA 2026

  • 24
  • Abril
    2026

El regreso del Clásico Regio de Juvenil no podía ser más explosivo, al encontrarse los dos equipos que han dominado esta categoría en México.

Esa tregua de 18 años sin chocar en un mismo emparrillado se romperá este  viernes a las 19:00 horas, cuando los Auténticos Tigres reciban a Borregos Prepa Tec en el Estadio Gaspar Mass. 

La UANL jugaba en la Juvenil de Otoño de ONEFA hasta el año anterior, donde lograron el bicampeonato; ahora se presentan en la temporada de primavera, donde Prepa Tec presume cuatro títulos al hilo. 

Con dos duelos disputados, Auténticos ha lucido como el mejor equipo tras obtener dos contundentes victorias y sumar 76 puntos a favor y solo siete en contra.

El quarterback Rogelio Cobas, el corredor Jonathan de la Rosa, así como el receptor Juan Aldape, han lucido explosivos en el arranque de la temporada. 

Pero el ancla del éxito se cifra en la enorme línea ofensiva del equipo. 

En la defensa, Marcelo Casillas, Emmy González y Julián “Pitbull” Torres han brillado. 

Prepa Tec viene herido, luego de caer en la jornada anterior ante Borregos Ciudad de México, perdiendo una racha de seis años sin perder. 

Una eventual derrota ante “La U” pudiera costarle a los Borregos quedar marginados de los playoffs. 

El Clásico ha levantado tanta expectación que se espera un estadio a tope.

Ficha

Fútbol americano
ONEFA 2026
Categoría juvenil
Temporada de Primavera
Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza
Grupo A y Grupo B
Semana 3  
Auténticos Vs Borregos
Estadio Gaspar Mass
UANL
19:00 horas - Hoy

Entérate

Estos son los partidos que han disputado Auténticos Tigres de la UANL y Borregos del ITESM en la Temporada 2026 de la ONEFA, en la Categoría Juvenil:

UANL

  • Auténticos Tigres 38-0 Borregos CEM
  • Auténticos Tigres 38-7 Linces de la UVM

ITESM

  • Borregos Monterrey 24-20 Redskins
  • Borregos Monterrey 20-24 Borregos CCM

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