¡Habrá Clásico! Auténticos Tigres jugará la Final de la ONEFA

Los Auténticos Tigres de la UANL demostraron carácter y contundencia en la segunda mitad de la Semifinal de la ONEFA para vencer 29-9 a los Borregos del Campus Ciudad de México (CCM), logrando así su clasificación a la cuarta Final consecutiva en la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA 2025.

Aunque el marcador final fue relativamente holgado, los felinos tuvieron que remar contra la corriente tras una primera mitad complicada donde la visita impuso condiciones.

El encuentro comenzó con incertidumbre sobre la participación del mariscal de campo de Borregos, Jorge Emilio González, debido a una lesión en el hombro sufrida la semana anterior.

Sin embargo, González disipó las dudas en el primer cuarto con un espectacular pase de 62 yardas a Carlo Confalonieri, abriendo el marcador 6-0, pues el punto extra fue bloqueado por Mario Alfonso García.

La respuesta de la UANL, dirigida por el coach Juan Antonio Zamora, fue inmediata, pues Ángel Alvarado, una de las estrellas de la temporada, consiguió un acarreo de una yarda para cruzar las diagonales y, con el extra de Reynaldo Blanco, dieron la vuelta momentánea 7-6.

Sin embargo, un fumble de Marco García, recuperado por Emiliano Rodríguez en la yarda 42 de Tigres, permitió a Borregos retomar la ventaja antes del descanso con un gol de campo de Luis Eduardo Velázquez, dejando la pizarra 9-7 a favor de los capitalinos al medio tiempo.

El punto de inflexión llegó en el tercer cuarto. Tras un intento fallido de gol de campo de 52 yardas por parte de Tigres, la defensa local se creció. Gael Reyes interceptó a González, dejando el ovoide en la yarda 48 del rival.

A partir de ahí, el mariscal de campo de Tigres, Sergio Reséndiz, tomó el control del partido, pues anotó en una jugada personal de cinco yardas. Con una conversión exitosa de Ángel Alvarado, Tigres se puso arriba 15-9.

La estadística final reflejó el cambio de estrategia de los Auténticos Tigres, quienes dominaron las trincheras. Generaron 313 yardas totales, de las cuales 240 fueron por tierra, desgastando a la defensa rival.

Por su parte, Borregos CCM sumó 254 yardas (233 por aire, pero solo 21 por tierra) y sufrió dos entregas de balón que resultaron costosas. Ahora, en su cuarta Final al hilo, los felinos se enfrentarán a Borregos Salvajes Campus Monterrey, en una nueva edición del Clásico Estudiantil más importante del país.





Comentarios