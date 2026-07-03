Autoridades 'blindan' hotel de concentración de Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un fuerte operativo policial en las inmediaciones del hotel JW Marriott Santa Fe, sitio donde podría concentrarse la Selección de Inglaterra previo a su partido contra México en los octavos de final del Mundial 2026.

El dispositivo forma parte de las medidas especiales implementadas en la capital del país ante uno de los encuentros más esperados del torneo, el cual ha generado una alta expectativa entre aficionados mexicanos e ingleses.

Refuerzan vigilancia en posible hotel de concentración

Elementos de la SSC mantienen presencia en los alrededores del inmueble ubicado en la zona de Santa Fe, con el objetivo de resguardar los accesos, controlar la movilidad en el área y evitar aglomeraciones que puedan alterar el descanso o la logística del equipo visitante.

Aunque la ubicación oficial del hotel de Inglaterra no ha sido confirmada públicamente por la delegación inglesa, el operativo ha llamado la atención debido al despliegue de unidades policiacas y al control en puntos cercanos al recinto.

La selección inglesa habría decidido manejar con reserva los detalles de su concentración en la Ciudad de México, como parte de una estrategia para reducir la exposición mediática, evitar posibles serenatas de aficionados y proteger la preparación del plantel antes del duelo ante México.

Además del tema de seguridad, el cuerpo técnico también ha trabajado en una logística especial para enfrentar las condiciones de altitud de la capital mexicana, ubicada a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

Operativo especial rumbo al México contra Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas hoteleras, rutas de traslado, alrededores del estadio y espacios donde se espera concentración de aficionados.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, visitantes y seguidores durante las horas previas y posteriores al encuentro de eliminación directa.

Con este blindaje, la Ciudad de México se prepara para recibir uno de los partidos de mayor atención internacional del Mundial 2026, en medio de un ambiente de alta expectativa deportiva y un despliegue de seguridad reforzado.