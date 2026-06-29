Lions liberan a Terrion Arnold tras acusaciones de secuestro

De acuerdo con la fiscalía, dos mujeres implicadas en el caso ya se declararon culpables y actualmente cooperan con las autoridades

Los Detroit Lions pusieron fin este lunes a la etapa del esquinero Terrion Arnold en la NFL, al anunciar su salida del equipo apenas unos días después de que fuera arrestado en Florida por un caso que incluye acusaciones de secuestro, robo a mano armada y agresiones contra tres personas.

La decisión de la franquicia se dio horas después de que un juez fijara una fianza de un millón de dólares para el jugador de 23 años, quien enfrenta ocho cargos graves relacionados con un presunto plan de represalia contra tres hombres a quienes habría señalado erróneamente como responsables del robo de dinero en efectivo y artículos de lujo.

La fiscalía acusa a Arnold de organizar una represalia

De acuerdo con la investigación, el caso se originó después de que Arnold denunciara el robo de aproximadamente 100 mil dólares en efectivo, además de relojes Rolex, bolsos Louis Vuitton y otros artículos de lujo que se encontraban en una propiedad rentada a través de Airbnb en el área de Tampa.

Los fiscales sostienen que, tres días después del robo, varias personas vinculadas con el jugador localizaron y retuvieron a tres hombres, uno de ellos conductor de Arnold, a quienes presuntamente golpearon y amenazaron con armas de fuego en un apartamento de Tampa.

Aunque la fiscalía reconoce que Arnold no se encontraba físicamente en el lugar de los hechos, sostiene que fue quien puso en marcha la operación al comunicar a sus allegados que creía haber identificado a los responsables del robo.

Juez concede fianza, pero impone estrictas restricciones

Durante la audiencia celebrada este lunes, la fiscalía solicitó que Arnold permaneciera detenido sin derecho a fianza debido a la gravedad de los delitos imputados. Sin embargo, el juez Christopher Sabella autorizó su liberación bajo una fianza de un millón de dólares.

El juez determinó que el jugador deberá permanecer en arresto domiciliario en Tallahassee, entregar su pasaporte en un plazo de 48 horas y abstenerse de cualquier contacto con víctimas o personas relacionadas con el caso.

Sabella también decidió no imponerle un monitor electrónico en el tobillo, argumentando que ello le impediría participar en actividades deportivas y señalando, en tono irónico, que el jugador ya cuenta con un "monitor de paparazzi" debido a la atención mediática que ha generado el caso.

Aunque reconoció que cada uno de los delitos imputados podría derivar en una condena de cadena perpetua, el juez consideró que, por el momento, la fiscalía aún no ha presentado pruebas suficientes para sostener de manera definitiva la responsabilidad penal del exjugador de los Lions.

Dos coacusadas colaboran con las autoridades

La investigación también involucra a varios presuntos colaboradores de Arnold. De acuerdo con la fiscalía, dos mujeres implicadas en el caso ya se declararon culpables y actualmente cooperan con las autoridades.

Los testimonios de ambas forman parte de los elementos con los que los fiscales buscan acreditar que Arnold habría coordinado la supuesta represalia, pese a no encontrarse físicamente en el apartamento donde ocurrieron las agresiones.

Mientras tanto, los demás coacusados continúan detenidos sin derecho a fianza.

La defensa del exesquinero ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existe evidencia física que vincule directamente a Arnold con los hechos.

Durante la audiencia, el abogado Harvey Steinberg aseguró que la fiscalía está lejos de demostrar que su cliente conociera o dirigiera las acciones presuntamente ejecutadas por terceros.

Por su parte, la directora ejecutiva de la agencia que representa al jugador afirmó que la decisión del juez demuestra que existe muy poca evidencia que permita sostener una participación criminal directa de Arnold.

Una prometedora carrera en la NFL queda en suspenso

Arnold fue seleccionado por los Detroit Lions en la primera ronda del Draft de la NFL de 2024, tras destacar con la Universidad de Alabama.

Durante la temporada pasada registró 31 tackleadas y una intercepción, consolidándose como una de las jóvenes promesas defensivas de la organización.

Sin embargo, el proceso penal que enfrenta y la decisión de los Lions de rescindir su contrato dejan en suspenso el futuro deportivo del jugador, cuyo caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más mediáticos recientes relacionados con la NFL.