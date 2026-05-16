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Robert Lewandowski confirma su salida del Futbol Club Barcelona

Lewandowski disputó 191 partidos oficiales y marcó 119 goles, cifras que lo colocan como uno de los delanteros más productivos de la era reciente del club

  • 16
  • Mayo
    2026

Robert Lewandowski confirmó oficialmente su salida del Futbol Club Barcelona al final de la temporada, cerrando una etapa de cuatro años en la que pasó de ser el gran fichaje ofensivo del club a uno de los líderes del vestidor blaugrana.

El delantero polaco decidió no continuar en el equipo catalán después de una campaña marcada por lesiones, rotaciones y una pérdida gradual de protagonismo dentro del esquema de Hansi Flick. Aunque el club analizaba una posible renovación, las condiciones deportivas y económicas no terminaron por convencer al atacante.

Lewandowski se marcha con la sensación de haber cumplido su ciclo en Barcelona, donde fue clave para devolverle peso competitivo al equipo en España y sostuvo al ataque culé durante varias temporadas complicadas.

Una despedida con mensaje de ciclo cumplido

En su mensaje de despedida, Lewandowski dejó claro que su etapa en el Barça llega a su fin con gratitud hacia la afición, el club y la ciudad. El atacante aseguró que se va con la idea de haber completado una misión importante dentro del equipo.

“La misión está completa”, expresó Lewandowski al confirmar su salida del Barcelona.

El polaco también dedicó palabras especiales a Cataluña, región con la que construyó un vínculo personal durante su paso por el club.

“Cataluña es mi lugar en la Tierra”, señaló el delantero en su despedida.

Su último partido en casa apunta a convertirse en una noche emotiva, ya que la afición culé tendrá la oportunidad de despedir a uno de los goleadores más importantes que ha vestido la camiseta blaugrana en los últimos años.

Goles, títulos y liderazgo en una etapa exigente

Lewandowski llegó al Barcelona en 2022 procedente del Bayern Múnich como una apuesta de alto impacto para reconstruir el ataque. Desde entonces disputó 191 partidos oficiales y marcó 119 goles, cifras que lo colocan como uno de los delanteros más productivos de la era reciente del club.

Durante su etapa como blaugrana conquistó tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. En su primera temporada, además, fue campeón de goleo del campeonato español con 23 anotaciones.

Más allá de los números, el polaco tuvo un papel importante en el desarrollo de los futbolistas jóvenes del plantel, especialmente durante una etapa en la que el Barcelona combinó presión deportiva, limitaciones económicas y renovación generacional.

La salida de Lewandowski también representa un alivio para la masa salarial del club, ya que el atacante era uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Sin embargo, deja un reto deportivo inmediato: encontrar un delantero capaz de sostener la cuota goleadora en partidos importantes.

Hansi Flick ya dejó entrever que el Barcelona deberá renovar su ataque para la próxima temporada, por lo que la directiva trabaja en opciones para ocupar el puesto de centrodelantero.

Entre los nombres vinculados al club aparecen perfiles como Julián Álvarez, Victor Osimhen y João Pedro, aunque por ahora no hay una decisión oficial sobre el nuevo referente ofensivo.

¿Cuál será el próximo destino de Lewandowski?

El futuro de Lewandowski todavía no está definido, pero el delantero cuenta con interés desde distintas ligas. Arabia Saudita aparece como una de las opciones más fuertes por el peso económico de sus ofertas, mientras que la MLS y algunos clubes italianos también siguen atentos a su situación.

A sus 37 años, el atacante considera que todavía puede competir al máximo nivel, por lo que su siguiente destino dependerá no sólo del salario, sino también del proyecto deportivo que le permita mantenerse vigente.

Con su salida, el Barcelona despide a un goleador de época y abre una nueva etapa en su ataque, mientras Lewandowski se prepara para decidir el próximo capítulo de una carrera marcada por la regularidad, los goles y los títulos.


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