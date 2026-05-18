Hansi Flick renueva con Barcelona hasta 2028 con opción a 2029

El Barcelona confirmó este lunes la renovación del entrenador alemán Hansi Flick hasta el 30 de junio de 2028, con una cláusula opcional para extender el vínculo una temporada más, hasta 2029.

La firma del nuevo contrato se realizó en un acto privado en las oficinas del club ubicadas en el Camp Nou, donde estuvieron presentes el presidente electo Joan Laporta, el presidente en funciones Rafael Yuste y el director deportivo Anderson de Souza “Deco”.

La continuidad del estratega alemán era una prioridad para la directiva blaugrana, especialmente después de los resultados obtenidos desde su llegada al banquillo catalán en el verano de 2024.

We’ll enjoy two more years of the best football. pic.twitter.com/OvUaPdGBkM — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

El técnico de 61 años aterrizó en el Barcelona tras su paso por la selección de Alemania y luego de una exitosa etapa con el Bayern Múnich, donde conquistó todos los títulos posibles entre 2019 y 2021.

Flick asumió el mando del Barça en sustitución de Xavi Hernández, en medio de un contexto complicado marcado por irregularidad deportiva y problemas financieros.

Sin embargo, su impacto fue inmediato.

En su primera temporada llevó al equipo a conquistar el triplete nacional y quedó a un paso de disputar la final de la UEFA Champions League.

En la campaña más reciente sumó a las vitrinas del club la Supercopa de España y el título de LaLiga.

Hasta el momento, el alemán presume cinco títulos de ocho posibles desde que tomó el control del equipo.

Más allá de los trofeos, el trabajo de Flick ha sido reconocido por devolverle identidad futbolística al conjunto catalán.

El entrenador implantó un modelo ofensivo, dinámico y vertical que volvió a conectar al equipo con la afición y reposicionó al Barcelona entre los clubes más competitivos de Europa.

Con poco margen económico para realizar grandes fichajes, Flick apostó por el talento surgido de La Masia y logró potenciar a futbolistas jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí y Pedri.

Al mismo tiempo, consiguió mantener el liderazgo y la experiencia de referentes como Robert Lewandowski, Raphinha y Ronald Araujo dentro del vestidor.

El alemán ya había adelantado el acuerdo

Desde hace varios meses, el estratega alemán había dejado clara su intención de continuar en el club. El pasado 12 de mayo confirmó públicamente que existía un acuerdo con la directiva para prolongar su estancia en Barcelona.

De acuerdo con medios españoles, Flick considera que esta etapa con el Barça podría ser la última experiencia de su carrera como entrenador.

Previo a la firma de renovación, el técnico participó junto a Ronald Araujo, Joan Laporta y Rafael Yuste en un acto simbólico dentro del museo del club, donde fueron colocados los trofeos de LaLiga y la Supercopa de España conquistados esta temporada.

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