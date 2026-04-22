Tribunal Supremo confirma absolución de Neymar

El Tribunal Supremo confirmó la absolución del futbolista Neymar y del resto de implicados en el caso por presuntas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en 2013.

En un comunicado emitido este miércoles, el alto tribunal concluyó que no existió delito de estafa ni de corrupción en los negocios, al considerar que los hechos demostraron la “inconsistencia” de la acusación, que en la etapa final del proceso fue sostenida únicamente por la empresa brasileña DIS.

La resolución, fechada el 16 de abril, ratifica la decisión de la Audiencia de Barcelona, que en diciembre de 2022 ya había absuelto a Neymar, a sus padres y a exdirectivos del club catalán como Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

También quedó exonerado un exdirigente del club brasileño Santos, equipo del que provenía el jugador.

Origen del conflicto

El caso se remonta a 2015, cuando la empresa DIS, propietaria del 40% de los derechos federativos del futbolista en ese momento, denunció que fue engañada sobre el monto real del traspaso.

Según la compañía, el acuerdo incluyó un contrato de exclusividad firmado en 2011 que no le fue informado, lo que habría afectado la libre competencia y reducido sus beneficios económicos.

DIS recibió 6.8 millones de euros por la operación, pero argumentó que el valor total del fichaje fue mayor al declarado.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los tribunales determinaron que no hubo conducta delictiva. El Ministerio Público retiró sus acusaciones antes de concluir el juicio, celebrado en 2022 en Barcelona.

El Tribunal Supremo subrayó que el fichaje respondió a una decisión deportiva del club, que primero aseguró la incorporación del jugador y posteriormente adelantó su llegada.

Con esta resolución, se cierra una de las controversias legales más prolongadas en el fútbol europeo reciente, que durante años enfrentó a clubes, empresas y al entorno del futbolista.

El caso del traspaso de Neymar al Barcelona se convirtió en un referente sobre la complejidad de las operaciones en el mercado futbolístico y las disputas por derechos económicos en transferencias internacionales.

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