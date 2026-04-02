Barcelona arrasa 6-0 al Real Madrid en Champions League Femenil

El Barcelona volvió a exhibir su dominio en el futbol femenino europeo al golear 6-0 al Real Madrid y sellar su pase a las semifinales de la UEFA Champions League Femenil con un contundente global de 12-2.

El conjunto catalán no dejó espacio para la sorpresa. Tras el 6-2 conseguido en la ida, las azulgranas sentenciaron la eliminatoria desde los primeros minutos en el Camp Nou, que registró 60,067 aficionados en el primer partido femenino tras su remodelación.

Alexia Putellas abrió el marcador al minuto 8 tras aprovechar un rebote dentro del área, en lo que significó su partido número 500 con el club. Con ese tanto, además, se convirtió en la primera futbolista española en alcanzar 30 goles en competiciones europeas.

500 vegades Barça. Història. pic.twitter.com/dWhXYsx2Wi — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 2, 2026

Goleada sin respuesta

El segundo tanto llegó apenas siete minutos después, cuando Caroline Graham Hansen apareció de cabeza para ampliar la ventaja. Más tarde, Irene Paredes firmó el 3-0, también por la vía aérea tras un tiro de esquina.

Antes del descanso, Ewa Pajor aumentó la cuenta a 4-0, consolidando una noche sin sobresaltos para las locales.

En la segunda mitad, Graham Hansen volvió a hacerse presente con una definición por encima de la guardameta Misa Rodríguez para el quinto gol, mientras que Esmee Brugts cerró la goleada con el 6-0 definitivo.

Con este resultado, el Barcelona sumó su sexta victoria sobre el Real Madrid en la temporada, reafirmando una clara superioridad en el clásico femenino.

La escuadra catalana, tricampeona del torneo, alcanzó así su octava semifinal consecutiva, ampliando su propio récord en la competición.

VICTÒRIA I A SEMIS! 🤩 pic.twitter.com/El8Dpp4GVe — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 2, 2026

Próximo reto: Bayern Múnich

El siguiente desafío para el Barcelona será el Bayern Múnich, en una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo, cuya final se disputará el 23 de mayo en Oslo.

Las culés buscan recuperar el título europeo que perdieron en la edición pasada ante el Arsenal, en una campaña en la que han mostrado solidez, luego de liderar la fase de grupos de manera invicta con 20 goles a favor y apenas tres en contra.

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