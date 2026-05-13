Real Madrid pierde apelación de cántico homófobo contra Guardiola

Real Madrid perdió este miércoles su apelación contra la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) después de ser multado por cánticos homófobos de sus aficionados dirigidos a Pep Guardiola durante un partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

Jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinaron que el cántico “era de naturaleza discriminatoria grave… y debía considerarse mucho más serio y dañino que la sátira y las bromas aceptables”.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) publicó el detalle del fallo que rechazó la apelación por parte de tres jueces, en el que el Madrid impugnó una multa de $35,000 dólares, así como una orden de libertad condicional de dos años que obligaba a cerrar una pequeña sección de su estadio en un partido de la Liga de Campeones.

¿Qué corearon los hinchas contra Pep Guardiola en el partido disputado con el Manchester City?

Esto sucedió cuando recibió al Manchester City en febrero del año pasado, algunos de sus aficionados corearon que Guardiola estaba delgado, consumía drogas y era visto en el barrio más gay de la capital española.

Un perito en el tribunal vinculó esto con la insinuación de que el exentrenador del Barcelona estaba “infectado con VIH/Sida”, señaló el veredicto.

La defensa de la UEFA argumentó ante el TAS que la homofobia ha “proyectado una sombra larga y profundamente inquietante” sobre el fútbol.

“Durante décadas, el deporte se ha visto empañado por una cultura de machismo, exclusión, prejuicio y hostilidad hacia las personas por su orientación sexual”, dijeron los abogados del organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA señaló que la multa representaba apenas el 0,03% del dinero en premios de la Liga de Campeones de Madrid, de más de 100 millones de euros.

Cuando la UEFA juzgó por primera vez el caso en febrero de 2025, el Madrid presentó que el cántico podría haber sido entonado por seguidores del Manchester City.

El Madrid y la UEFA resolvieron su disputa separada por la Superliga hace tres meses, mientras los jueces del TAS tramitaban su veredicto en el caso de los insultos homófobos.

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